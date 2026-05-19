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公務員加薪︱大火揭部門失職影響結果？特首：公務員表現要「看整體」

政情
更新時間：11:30 2026-05-19 HKT
發佈時間：11:30 2026-05-19 HKT

影響約17萬名公務員的年度薪酬趨勢調查結果即將出爐，各界關注今年政府會否加薪。行政長官李家超今早（19日）出席行會前表示，看公務員表現應看整體性，公務員事務局今年會按一貫做法，在公務員薪酬調整上考慮6大因素，包括香港經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況、薪酬趨勢淨指標、職方要求，以及整體公務員士氣。

公務員加薪︱薪酬趨勢淨指標即將出爐

他續稱，公務員薪酬調整會影響香港整體勞工市場的薪酬調整，相信很多公私營機構普遍都會參考政府做法，因此當局會充份考慮各項因素，作出平衡及最適合的決定。

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重申公務員表現應看整體性

至於有意見認為，宏福苑大火揭示多個部門失職，若公務員仍獲加薪或會引起社會反彈。李家超表示，宏福苑獨立委員會正進行審視，希望委員會提交報告後，可更了解如何處理責任承擔問題。他更提到，宏福苑居民上樓安排期間，每日有1000名公務員協助，過程中是以民為本、安全有序，以達成居民的願望，當中很多公務員工作崗位與事件無直接關係，亦有人是自願參與，重申看公務員表現應看整體性。

記者：郭詠欣

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