財政預算案2026｜公務員加薪將按既定機制調查 公務員編制未來兩年度分別減2%

【財政預算案2026/公務員】公務員於過去6個財政年度三度凍薪，今年財政狀況好轉，政圈不傾向再次凍薪。新一份《財政預算案》今日（25日）出爐，政府將按既定機制調查公務員薪酬趨勢，並由行政長官會同行政會議在充分考慮六大因素後決定；公務員編制則每年分別縮減2%，預計在今年4月1日，公務員編制將減至約18.8萬個職位。

陳茂波表示，公務員編制在未來兩個財政年度，每年分別縮減2%，預計至2026年4月1日，公務員編制將減至約18.8萬個職位。本屆政府任期內將累計削減超過1萬個職位。

公務員薪酬將由行政長官充分考慮後決定

至於2026/27年度的公務員薪酬調整，政府將按既定機制進行薪酬趨勢調查，並由行政長官會同行政會議在充分考慮六大因素後決定。

陳茂波表示，政府會持續落實去年《財政預算案》提出的強化財政整合計劃，主要原則為以嚴格控制政府開支為主，開源為輔；保持香港簡單低稅制的競爭優勢，盡量避免大幅調升稅率或引入新稅種；以及在開源時盡量體現「用者自付」和「能者多付」。

繼續嚴格控制政府經營開支增長

陳茂波表示，會繼續嚴格控制政府經營開支增長。各政策局及部門會持續檢視資源分配和工作優次，並通過整合內部資源、精簡程序及運用科技，以更高成本效益為市民提供服務。

26/27年度再節省約78億

政府將按計劃推進「資源效率優化計劃」，在不影響綜援、公共福利金及法定開支的前提下，在2026／27及2027／28兩個年度，每年節省政府經常開支2%，即較2025／26年度分別再節省約78億及156億元的開支。

本月進行薪酬趨勢調查 5月公布結果

政府消息人士指，去年暫停薪酬趨勢調查是因考慮到特殊情況。今年恢復調查，由行政長官聯同行會決定公務員薪酬安排，是因為財政狀況改善速度快，當局將在本月進行調查，在5月公布結果，屆時行政長官聯同行會會充分考慮六大因素作出決定。被問及考慮到去年公務員表現，如飲用水風波等，加薪是否合適，該消息人士稱，行政長官會聯同行會綜合考慮所有因素。

被問及當局將預留多少款項作公務員加薪安排，政府消息人士未有交代具體數字，僅稱會預留適當配置。至於能否將去年的財政狀況，視作公務員凍薪的指標，該人士表示，每年的情況不同，政府按機制行事。

針對公務員每年增薪點安排，政府消息人士強調公務員非自動「跳point」，要視乎上司對其表現的評價，政府會按去年施政報告所述，在今年公布優化措施，以更好區分不同表現的公務員。該人士提到現時政府有6級評價公務員表現，第一級為優異、第二級為非常良好、第三級為符合基本要求，第四級為勉強符合，第五級為未如理想，及第六級為差劣， 若該公務員持續維持第五及六級的評價6個月，當局會著令該名公務員提早退休。

政府消息人士又提到，近年停發增薪點的人數增加，23年有12宗，24年有21宗，到25年增至38宗，反映政府加強對公務員表現管理。

