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AI｜畢業生職位空缺3年減逾六成 孫玉菡稱求職「挑戰多了」 否認人才計劃搶飯碗

政情
更新時間：13:50 2026-05-13 HKT
發佈時間：13:50 2026-05-13 HKT

人工智能正逐漸取代由初級員工負責的基礎工作，經民聯梁美芬今日（13日）在立法會提出口頭質詢，詢問當局有否分析AI工具對就業崗位數量的影響為何。勞工及福利局局長孫玉菡承認，受人工智能普及影響，本地大學畢業生求職「挑戰多了」。根據大學聯校就業資料庫，適合大學畢業生的全職職位空缺，已下跌至2025年約3.1萬個。勞福局現正就AI對香港整體勞工市場進行分析，預計今年第四季公布結果。另外，有議員質疑情況與大量輸入人才有關，孫玉菡強調本港勞動人口萎縮，適度引進人才有助「做大個餅」。

畢業生職位空缺3年跌近5萬

孫玉菡指出，根據政府統計處進行的綜合住戶統計調查結果，在2025年，年齡介乎15至29歲，教育程度達學位課程或以上的就業人數，約為26.8萬人，相較2024年約27萬人，兩者大致相若，人數不包括外傭。他續指，AI近年發展一日千里，不同研究均指出，AI等自動化技術，既能夠替代部分現有職位，同時會創造新工作職位。

在本地高等教育畢業生的就業市場方面，孫玉菡指出AI普及正對初階職位需求帶來影響。根據大學聯校就業資料庫數據，適合大學畢業生的全職職位空缺，已由2022年約8萬個，下跌至2025年約3.1萬個。其中較易受自動化技術替代的初階職位，如行政、資訊科技及編程相關崗位，空缺跌幅尤為顯著，分別接近90%及80%。他又提到，全球有超過六成受訪企業預期，未來三年會因引入AI而減少招聘初階人員。

孫玉菡表示，政府非常重視相關情況，勞福局現正就AI對香港整體勞工市場，以至不同行業及職位的影響進行分析。相關分析結果將會納入人力推算中期更新之內，預計今年第四季公布結果。同時，八所教資會資助大學在2025至2028三年期內，將開辦超過30項新課程，涵蓋人工智能、網絡安全、數據科學等新興範疇，以回應社會發展需要。各大專院校亦透過招聘講座、求職工作坊及師友計劃等，為畢業生提供事業規劃支援。

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議員質疑人才計劃加劇競爭 孫玉菡：引進人才助「做大個餅」

勞工界周小松表示，近年收到不少大學畢業生反映面臨求職困難及起薪點偏低問題。他引述數據指，八大院校每年約有2.1萬名畢業生，惟同期輸入的各類人才每年超過7萬人，自2022年起已累計接近20萬人，質疑適合大學畢業生的初級職位空缺有所下降，是否與大量輸入人才有關，建議政府應審視並優化各類人才計劃的審批門檻，例如將配額集中在人力需求較大的行業或專業，以避免對本地畢業生構成直接競爭。

孫玉菡承認，現時畢業生求職「相對挑戰多了」，但強調問題應從大環境分析。他指出，本港整體勞動人口高峰已過，勞動人口自2018年見頂後持續萎縮，近三年已有約20萬人離開勞動市場，即使引進人才也補不完勞動人口下降。他續指，大部分輸入人才並非從事初級職位，而是填補中高層空缺，部分如「高才通」計劃的申請人更來港創業，反而為本地人創造職位。他又認為，在優先保障本地人就業的大原則下，適度引進人才能有助擴大整體經濟「做大個餅」，為年輕人帶來更多元及優質的就業機會。

孫玉菡：本地年輕人口數目下降 需吸納人才

勞聯林振昇指，「非本地畢業生留港／回港就業安排」（IANG）的申請人數已增至每年2.5萬人，超越了本地八大院校每年約2萬名的本科畢業生。他質疑，若IANG申請人數持續上升至3萬或4萬人，本地畢業生在求職市場上或將變為少數。他詢問政府，會否檢視IANG計劃對各行業本地大學畢業生的實際影響。

孫玉菡回應指，本港年輕人口數目正持續下跌，單靠本地勞動力並不足夠。他認為，容許合適的非本地畢業生留港工作，對整體經濟發展有好處。他強調，本地畢業生在職場上擁有「天生優勢」，包括語言、對香港認識及人脈等。他認為，只要本地學生能加強技能及適應性，便能應對人工智能（AI）等新趨勢帶來的職場轉變，並在求職時保持優勢。

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