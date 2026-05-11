新聞追擊︱AI浪潮衝擊Fresh Grad 大學生全職工作機會 3年暴跌六成五

近年大學生求職越趨困難，根據大學聯校就業資料庫（JIJIS）提供的最新數據，各行業提供予畢業生的全職工作機會從2023年的8.7萬個，暴跌至2025年的3.07萬個，跌幅近六成五。為探討職位空缺大減因由，《星島》記者近日訪問多名來自不同學系的大學四年級學生，他們一致表示求職艱難，原因與職場開始廣泛應用人工智能（AI）有關，對4年大學修讀的知識能否學以致用，均感到悲觀和迷惘。

100次職位申請 僅15次面試機會

3名大學四年級學生近期努力求職或尋找實習工作，同樣四處碰壁，其中來自商學院的Yoey表示，有朋友「開excel」統計求職狀況，申請職位達100次，隨即將截圖上載社交媒體，指當中只有15次獲得面試機會。她指出，如今職位稀缺，學生只好尋求其他渠道求職，例如在講座後主動攔截來自不同行業的講者推銷自己。

修讀信息工程系的Edwin亦指今年求職艱難，他於今年3月開始求職，申請的職位涵蓋網頁設計、活動統籌等不同界別，惟幾十份申請只獲幾次面試機會，暫仍未成功獲聘。

修讀翻譯系的Cathy表示，會延遲畢業一年，故此近期尋找實習工作，暫未能找到，「之前經學系介紹，有參加過實習，但自己找就會比較艱難。」

目前本港經濟穩定增長，惟大學生卻指求職困難，箇中原因與AI迅速發展有關。Edwin指出，大學二年級尋找實習時，當時AI準確率不高，僱主仍然期望學生掌握專業技能，但去年感覺僱主態度明顯轉變，普遍更重視學生對AI工具的熟悉程度。

Yoey亦觀察到，很多招聘啟事明確要求求職者「善用AI」，面試時僱主亦會提出工作上的難題，要求講述如何利用AI工具解決，從而作出考核。她補充，很多公司已使用AI工具篩選簡歷，求職者需命中AI喜好的特定字眼才有機會面試。

課程內容職場未必有用？

AI世代來臨，3位受訪學生都感到大學課程與現實不同，例如在幫助學生求職方面，Cathy指英文課程導師建議學生不要使用AI，聲稱「僱主看到你用AI會扣分」，實際上不少公司均要求應徵者有使用AI的經驗，感覺導師仍未掌握最新資訊，期望大學有更多支援，包括提供學生版AI予同學免費學習，「市面上的免費版AI功能有限，學生未必能真正掌握AI的不同用途。」

Edwin指學系課程內容對實際就業幫助未必太大。他說，明白大學不是職業培訓中心，但艱深的學術理論，或會加重學生負擔，認為大學應修改教學大綱，釋放更多空間讓學生學習最新科技。

至於大學所學知識能否在職場發揮用處，兩位學生均感悲觀和迷惘。Cathy表示，教授均說翻譯系學生的語文能力是優勢，但個人觀察認為，老闆往往更看重效率，不介意使用AI，「有一舊嘢出嚟就得。」

Edwin亦有同樣感受，指雖然教授強調專業技能很重要，但現實中，對非內行人士來說，未必可分辨個人專業技能與使用AI的差異，而且入門級職位的工作較少涉獵繁複的任務，「看似過得去的創作，如今所有人都可以通過AI生成。」

記者：周育瑩