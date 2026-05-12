大棋盤︱AI衝擊「整頓職場」 人文社科反增出路？

大學生畢業季節將至，又是職場迎來「新鮮人」的時間。《星島》昨日專題報道，受AI浪潮衝擊，許多企業初級職位工序被AI取代，直接影響新人的就業機會。無獨有偶，明日立法會大會同樣有兩項口頭質詢，分別問及AI人才以及改善大學畢業生就業環境，可見問題已廣受關注。

據大學聯校就業資料庫數據，各行業供畢業生的全職工作機會從2023年的8.7萬個，暴跌至2025年的3.07萬個。多名受訪準畢業生表明「所學非所用」，而對AI工具的熟悉程度，是僱主其中一個重視項目，過去大學校園未必有教。

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數理「硬知識」可取代 惟人文素養不可能

在AI大時代，全球高等院校都開始出現一種趨勢，由於入門白領職位需求大減，大學生難以找工作，轉而學習藍領技能，當維修工人，至少這類「手把手」工作不可能由AI完成。一些頂級院校甚至已經不再教學生編碼（coding）等基礎工作，轉而教分析、拆解AI指令和引導模型等，成為AI的「引領者」。然而問題是，能擔當這些領導崗位的人始終是少數。

在這背景下，人文社會學科這類過去被認為「出路窄」的學科，又會否成為「逆市」吃香的學科？港大校長張翔近月就公開表示，發展創科之餘絕不能輕視人文學科，因為「當萬物皆可自動化，人類價值觀就是最後的陣地」。言下之意很直白：數理、科學等「硬知識」皆可被機器取代，惟獨人文素養這類「軟知識」不能。

港大校長張翔曾指，「當萬物皆可自動化，人類價值觀就是最後的陣地」。

姚祖輝指文科擅長「指出並理解問題」 視野更宏觀

以傳媒行業為例，在AI輔助下，部分撰稿工作前期工序已可自動化，但一來目前AI準確度仍未達十足，需人手核對把關；更重要的是，AI始終是機器，一些涉及人與人之間連繫、情感，甚至是政治判斷的內容，AI是無法進入語境，因為涉及分析、評論等進階工作，仍需要靠人的經驗判斷並加以引導。

標榜「博雅教育」的嶺南大學近年積極轉型，擴展至融合創新科技，特別是AI跨學科培訓。身兼校董會主席的立法會議員姚祖輝指，任何新科技也會顛覆舊有就業市場，但過程中社會生產力會相應提高，人力不會被完全取代，只是需要的「技能包」不同，學生要學習的是「用好AI工具」，而非逃避。他期望院校、社會都可擁抱AI，而實際上AI的底層數據同樣要由人操作，如何將不同數據連繫、整合加以善用，是未來必備技能。

姚祖輝贊同張翔對於人文學科的洞見，形容理科、工科生精於「解決問題」，文科生則擅長「指出並理解問題所在」，有更宏觀視野，就算AI技術再好，若欠缺倫理道德規範把關，終會將AI引領到錯誤方向。他認為，長遠而言對學生的訓練思維亦要改變，重視「博雅教育」，學生要兼具文科和理科的思維，培養領導才能和正確倫理觀。

說到底，無論AI再如何重塑職場，社會運作始終依賴完整的職位光譜。社會學經典理論「結構功能論」（Structural Functionalism）指出，一個穩定的社會必然存在分層，透過不同資源分配，驅使不同人才各司其職。對大學生而言，重要的是看清時代需求，裝備好那份「機器拿不走」的人文深度，為自己爭取一席之地。

聶風