網吧︱議員關注電競產業發展 民青局：須先確保場所安全 再談發展或鼓勵

政府擬修訂《賭博條例》，針對夾公仔機及彈珠機店引入發牌制度，要求這類場所必須領牌經營，同時加強對網吧的規管。民政及青年事務局局長麥美娟今日（11日）在立法會民政及文化體育事務委員會表示，當局發現部分網吧存在容許顧客留宿，甚至提供住宿設備的行為，已展開嚴格巡查及打擊行動，並搜集到一些證據，認為這些行為有機會違反條例，目前相關法律程序正在處理中，待完成後會對涉嫌經營非法賓館的網吧進行檢控。

議員盼推動電競經濟 政府：先確保場所安全方能談發展

經民聯鄧銘心關注，現時社會對網吧的印象普遍較為負面，環境欠佳，但事實上，現時流行的電競，是一個具備發展潛力的產業，背後涉及電腦、人工智能、資訊科技、美術設計及創意等多個範疇，大有可為。她強調，若能組隊參與國際比賽，更可形成龐大產業鏈，帶來可觀的經濟效益，建議政府積極思考，為這個產業制定更多合適的配置方案。

麥美娟指，政府正希望藉今次機會，將網吧納入規管架構，無論是建議中的第一個或第二個方案，都會透過法規確保場所安全。她強調，網吧內設有大量電器裝置，必須先確保地方安全，符合標準，公眾才能安心使用，進一步討論發展或鼓勵活動，直言「若連基本安全也做不到，發展便無從談起。」

相關新聞：

政府擬修例規管夾公仔機及網吧 議員指發牌制度可有效保障玩家

網吧｜政府提兩方案擬規管 納《遊戲機中心條例》或等同電競場地 不得提供住宿

夾公仔機︱議員憂影響青年創業 麥美娟：應守相同規則

民建聯鄭泳舜表示，理解政府希望避免市民因高博彩成份的遊戲而成癮，尤其部分夾公仔機內放置遊戲機等貴重物品，情況並不理想。不過他指出，全港約有兩三千間這類店舖，不少青年利用夾娃娃機創業，問及規管會否帶來影響。

麥美娟表示，過去幾年有人利用漏洞，在機內擺放不同禮物，吸引市民沉迷，設計中包含「以小博大」的賭博元素，故政府認為必須規管，以建立公平的營商環境。她強調，無論是青年創業者或其他年齡層的經營者，都應在同一法例下領牌，遵守相同規則。

鄭續問，現時部分彈珠機設有「中獎後再玩」機制，關注是否已違反現有獎娛樂牌照的規定。麥美娟表示，若彈珠機在中獎後獎品為彈珠，讓他繼續參與遊戲，則不符合發牌條件，相關經營模式必須修改。她強調，條例核心是不希望參與者成癮或沉迷。事實上，現時已有3間持牌處所合法經營彈珠機，證明無需採用違規方式也能營運。

若加盟店違規 會追究持牌人

鄭追問，將來領牌的處所持牌人是否有責任管理所有機器的營運者。麥美娟回應指，即使容許加盟者加入機器，持牌人亦必須確保所有機器符合牌照條件，一旦違規，政府將追究持牌人責任。

高價盲抽卡牌難界定為博彩

另一名民建聯議員葉傲冬關注，近期在銅鑼灣出現不少高價盲抽Pokémon等遊戲卡，情況誇張，例如有人以八千元「抽一pack未知數量的卡」，但似乎未被納入是次規管。他詢問當局會否考慮將盲抽遊戲卡加入規管，例如設定一定金額或彩池門檻，或限制十八歲以下人士參與。

麥美娟表示，抽卡行為屬於銷售貨品的策略，而非具博彩元素的遊戲形式。她指，若消費者付費購買卡牌，本質上是獲得商品，即使個別卡牌因炒賣而有較高價值，亦非貨品本身的價值，故暫時難以將其界定為博彩活動。

記者：黃子龍