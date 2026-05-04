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網吧｜政府提兩方案擬規管 納《遊戲機中心條例》或等同電競場地 不得提供住宿

政情
更新時間：17:52 2026-05-04 HKT
發佈時間：17:52 2026-05-04 HKT

內地五一黃金周期間，部份內地旅客會選擇在網吧等過夜，引起安全隱患。政府認為需要加強規管，將「網吧」的規管原則，由現時的自願遵守提升至強制性，以進一步加強對相關處所在安全方面的規管。政府提出兩個方案，包括直接將網吧納入《遊戲機中心條例》管理，或設立類似電競場地的豁免申領牌照制度，當中包括不得提供住宿服務，冀在保障公眾安全與產業發展之間取得平衡。

政府提出兩個建議方案

民政及青年事務局向立法會提交文件，指「網吧」功能現已轉向以提供網絡遊戲為主，其營運模式隨之更迭，政府的規管安排亦應與時並進。當局正檢視對此類處所的規管事宜。

當局提出兩個方案加強規管，建議第一項方案是將「網吧」直接納入《遊戲機中心條例》的發牌制度規管，即可通過現行條例的規管框架，對「網吧」實施法定發牌監管，包括納入針對防火、樓宇安全等關乎場地安全的牌照條件。此方案將令「網吧」全面受條例現行所有發牌條件約束，包括穿著校服者不得進入；每間遊戲機中心只可作為「成人場」（即只容許16歲及以上人士進入）或作為「兒童場」（即只容許16歲以下人士進入）等發牌條件。支持這方案的理據，是因為現時的「網吧」主要是提供網絡遊戲吸引顧客，因此加以一定的年齡限制可有助防止少年人過早沉迷網絡遊戲。而對這方案持保留意見的認為，一般家庭電腦用家目前已可以通過互聯網參與不同網絡遊戲，年齡限制的實際作用有限。另一方面，網絡遊戲已成為新興產業，年齡限制帶來的負面標籤或不利產業發展。 

不得提供住宿服務

另一可考慮方案是，訂立類似現時規範電子競技場地(e-sports venues)的制度，讓「網吧」在符合政府提出的嚴格條件下申請豁免申領遊戲機中心牌照，但依然需要如同電子競技場地規管制度一般，逐一申請豁免，而不會因經營「網吧」而自動獲得豁免。根據現行安排，電子競技場地如符合指引所列要求，可向牌照處提交申請。申請會交由相關政策局／部門審核和進行實地視察，而安全要求亦包括消防及通風等事項。當局建議「網吧」同樣須符合樓宇、消防、通風等安全規定。機制屬於平衡做法，既讓政府可通過審批和施加合適的規範條件對「網吧」作出規管（如不得提供住宿服務），以保障使用者安全，又避免沿用針對傳統遊戲機中心的牌照條件（例如對進場人士的年齡限制）對營運模式帶來的規限，或較易平衡業界的需要及對處所安全的要求。 

立法會民政事務委員會下周一將討論有關議題，政府會進一步細化方案，並適時就有關方案進行公眾諮詢。政府會在考慮所有意見後，再決定下一步工作。 

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