政府擬修例規管夾公仔機及網吧 議員指發牌制度可有效保障玩家

政府擬修例規管夾公仔機、彈珠機店及網吧。立法會民政事務委員會主席鄧家彪今日（5日）早上在電台節目中表示，近年越來越多人經營夾公仔機及彈珠機，而過去都有做戒賭服務的機構看到，有人玩這些機成癮，認為納入發牌制度可有效保障玩家。

執行細節可以再討論

鄧家彪贊成修例規管，納入一個正式的發牌制度，劃清楚界線，避免出現如派彩獎品價值過高等情況。他舉例有些夾公仔機內放置的禮物價格高，市民可以用骰子去賭等，警方曾以非法賭博搗破部分變種夾公仔機，同時彈珠機沉迷風險更高，當局將這些裝置納入規管，有問題時可找到責任的源頭，執行的細節可以再討論，但必先要有牌照可領取。

他指，若納入「有獎娛樂遊戲牌照」，每局中獎遊戲不得付逾5元，獎品的話，以現金計不得逾300元等，用這些框架，可保障玩家免於參與非法賭博活動。

立法會議員鄭泳舜在同一節目表示，同意政府修例方向，指曾接獲市民反映，有小朋友玩夾公仔機及彈珠機時有沉迷的情況，認同推動規管可保障市民，不想看到玩遊戲變成沉迷。他更關注，有些夾公仔機的夾太過鬆，又或禮物出口太窄，懷疑有欺詐成份，要再看細節上如何去規範。

部分網吧暗地轉型提供住宿服務

至於政府擬將網吧納《遊戲機中心條例》或等同電競場地，不得提供住宿。鄧家彪直指，這是針對網吧近來為旅客，提供過夜住宿服務而作出的應對方案，又稱縱使政府於20多年已推出自願守則規管網吧，現在或已不合時宜，需要為其度身訂造規管的方案。

鄭泳舜表示，網吧的功能已從過去單純的收發電郵、上網，演變成以網絡遊戲為主的娛樂場所，更令人憂慮的是，在缺乏正式規管下，部分網吧已「暗地裡轉型」，提供通宵住宿服務，對使用者構成極大的安全風險。而政府沒有相關條例，一直是依靠自願性守則去規管，形容情況是非常不理想。

建議考慮在牌照中加入特定條件

他建議，可考慮在牌照中加入「不可以提供住宿服務」等特定條件。如此一來，執法人員巡查時，一旦發現場內設有床、枕頭、淋浴設施等，便可判定其違反牌照條件，從而有效杜絕網吧變相經營留宿服務的亂象。

鄭泳舜又指，政府提出的兩個規管方案，其核心差異在於規管的嚴謹程度，建議方案之一納入《遊戲機中心條例》規管會較為嚴格，例如身穿校服不能進入，嚴格劃分成人場與兒童場；但若納入為「電競場地」，相關的年齡要求會沒那麼嚴謹。

記者：郭詠欣

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