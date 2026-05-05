香港與東莞共建可持續航空燃料產業 陳家珮指意義深遠：轉廢為能重要一步

香港可持續航空燃料基地落戶東莞投資意向書簽署儀式今日（5日）舉行。立法會議員陳家珮表示，本地企業利用廢棄食用油，提煉成可持續航空燃料（SAF），是轉廢為能的重要一步，不僅能推動環保，更能避免廢棄油重回餐桌，意義深遠。她認為長遠而言，若能擴大生產規模，將有助香港在航空燃料上達致自給自足。

廢油再造航空燃料具兩重意義

陳家珮向《星島頭條》表示，本地企業利用回收的煮食後的食油，經過加工提煉，轉化為飛機使用的燃料，具兩重重要意義。首先是轉廢為能、循環再用的環保實踐，應對日益嚴峻的氣候變化；其次，透過回收及轉化廢油，可以有效堵塞漏洞，避免不法商人將低質素的「地溝油」重新加工，讓其流回市桌，保障公眾食品安全。她讚揚此計劃極具意義，影響深遠，並相信政府在其中扮演了重要的協調角色。

短期難解油價 長遠方向正確

對於SAF產業鏈能否平衡因中東局勢緊張而高漲的油價，陳家珮認為，由於項目剛剛起步，生產規模有限，加上位於東莞的生產設施尚未投入營運，短期內難以對油價產生即時作用，但強調這是正確的長遠發展方向，隨著項目未來擴大規模、生產量提升，成本自然會降低。

她形容，今次簽署投資意向書是香港在綠色發展上邁出的一大步，惟需要給予時間讓其發展成熟，又指項目選址東莞，相信是考慮到當地設有香港國際機場東莞空港中心，能提供運輸上的便利，節省時間成本。