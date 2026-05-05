香港與東莞共建可持續航空燃料產業 李家超：兩地實踐「有為政府」和「高效市場」結合示範成果

行政長官李家超今日（5日）在香港可持續航空燃料基地落戶東莞投資意向書簽署儀式致辭時表示，本港企業怡斯萊將落戶東莞，生產可持續航空燃料（SAF）。他形容項目是港府與東莞實踐「有為政府」和「高效市場」結合的示範，將為大灣區建設SAF產業鏈，貢獻國家「雙碳」目標。

港府東莞聯手 實踐「有為政府」

李家超表示，兩地政府成功帶領怡斯萊落戶東莞，是香港特區政府實踐行政主導、以及兩地結合「有為政府和高效市場」的示範性成果，更是兩地在大灣區建設可持續航空燃料（SAF）產業鏈的里程碑。他更指出，今次的SAF生產基地項目，是香港對接國家「十五五」規劃、響應國家綠色發展戰略的具體行動。

行政長官李家超（後排左三）、東莞市委書記韋皓（後排右二）、中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室副局長王捷（後排右一）、香港中華煤氣主席兼賦生資本創始人李家傑（後排左二）、怡斯萊聯席董事長陳英龍（前排左）和東莞市委常委、市人民政府常務副市長曾堅朋（前排右）。政府新聞處圖片

回應國家「雙碳」目標 鞏固大灣區實力

為實現國家「雙碳」目標，香港致力於2050年前達致碳中和。李家超表示，他在去年《施政報告》已宣布，特區政府會與內地政府協同帶領本地企業，在大灣區發展SAF產業鏈。他指出，相比傳統航空燃料，SAF可減少逾八成生命週期碳排放量，是航空業綠色轉型的重要一環。

行政長官李家超（前排左八）出席香港可持續航空燃料基地落戶東莞投資意向書簽署儀式。政府新聞處圖片

他續指，香港在「一國兩制」下擁有背靠祖國、聯通世界的優勢，可把握綠色轉型機遇，結合香港的國際化技術與廣東省的產業基礎，實現資源高效銜接。特區政府將持續深化粵港合作，加強政策對接、產業共融，推動更多綠色項目落地，服務國家實現「雙碳」目標，共創大灣區綠色新篇章。