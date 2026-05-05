香港可持續航空燃料基地落戶東莞 林正財指大灣區雙贏方案 國泰：鞏固香港航空樞紐

香港可持續航空燃料基地落戶東莞投資意向書簽署儀式今日（5日）舉行。身兼行會成員的碳中和及可持續發展委員會主席林正財接受《星島頭條》訪問時表示，項目不僅將「地溝油」轉廢為能，更是香港發揮行政主導、結合大灣區達致雙贏的成功案例，又指香港作為國際航空樞紐，應用可持續航空燃料（SAF）是航空業邁向碳中和極為重要一環，相較於傳統航空燃油能大減高達八成碳排放。

國泰：助力實現國家的碳中和目標

國泰發言人表示，很高興見到香港特區和東莞政府聯同 EcoCeres，有為政府主導結合高效市場，加快推動可持續航空燃油發展，「我們會與各界緊密攜手，期待此項目支持我們的長遠可持續發展目標，同時能鞏固香港航空樞紐的持續成功，並助力實現國家的碳中和目標。」

林正財：體現行政主導重要性 有別以往不干預市場方針

林正財提到，本港企業「怡斯萊」透過自研技術，將常見的「地溝油」轉化為燃料。他解釋，以往處理廢油不但成本高昂，亦會污染環境，但如今能將有害的廢油轉化為SAF，對環境及產業有莫大裨益。

他又指，項目充分體現特區政府「行政主導」的重要性，有別於以往政府盡量不干預私人市場的方針，現今推動創科須靠政府政策牽頭配合；在政府支持下，此初創品牌成功孕育為「獨角獸」企業，並躍升為全球第二大SAF生產商。林正財提到，今次成果見到兩地政府合作的必要，因以往受限於香港土地、廢油回收量，難以單靠本地資源實現量產，而透過在東莞落地，企業能利用當地規模效應及資源，將香港創科技術轉化為實際產量，既能帶動大灣區發展，亦能鞏固香港創科及航空樞紐地位，屬雙贏局面。

就市民最關注的航班票價及燃油附加費，林正財坦言，以往SAF定價確實比傳統燃油貴，但隨近期油價高企，兩者價格差距收窄。他指採用SAF是全球大勢所趨，倘香港依賴向外國採購，成本將很高昂；相反藉助大灣區生產，已有效降低整體成本，長遠絕對能減輕航空公司及市民在「減碳」路上承受的經濟壓力。

陳家珮：廢油再造航空燃料具兩重意義

立法會議員陳家珮表示，本地企業利用廢棄食用油，提煉成可持續航空燃料（SAF），是轉廢為能的重要一步，不僅能推動環保，更能避免廢棄油重回餐桌，意義深遠。

陳家珮向《星島頭條》表示，本地企業利用回收的煮食後的食油，經過加工提煉，轉化為飛機使用的燃料，具兩重重要意義。首先是轉廢為能、循環再用的環保實踐，應對日益嚴峻的氣候變化；其次，透過回收及轉化廢油，可以有效堵塞漏洞，避免不法商人將低質素的「地溝油」重新加工，讓其流回市桌，保障公眾食品安全。她讚揚此計劃極具意義，影響深遠，並相信政府在其中扮演了重要的協調角色。

短期難解油價 長遠方向正確

對於SAF產業鏈能否平衡因中東局勢緊張而高漲的油價，陳家珮認為，由於項目剛剛起步，生產規模有限，加上位於東莞的生產設施尚未投入營運，短期內難以對油價產生即時作用，但強調這是正確的長遠發展方向，隨著項目未來擴大規模、生產量提升，成本自然會降低。

她形容，今次簽署投資意向書是香港在綠色發展上邁出的一大步，惟需要給予時間讓其發展成熟，又指項目選址東莞，相信是考慮到當地設有香港國際機場東莞空港中心，能提供運輸上的便利，節省時間成本。

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