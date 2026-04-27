部門首長責任制︱未涵常秘惹議 政府：「行政責任兩級調查機制」涵所有人 倘常秘牽涉亦包括

政府提出建立「部門首長責任制」，惟涵蓋範圍未包括最高級別的常任秘書長，政界關注會否出現漏洞，擔心「有鑊卸畀下屬」等情況出現。立法會公務員及資助機構員工事務委員會明日討論「責任制」，公務員事務局局長楊何蓓茵今日（27日）發文指，留意到社會對「責任制」有不同理解和意見，為清晰化「責任制」概念和實際運作而再作闡釋。她表示，為讓兩級調查機制的本質更清晰，政府會稱此為「行政責任兩級調查機制」，調查會以發生的問題為觸發點，若問題嚴重，或涉及廣泛或重複性的系統問題，可啟動調查；調查對象會涵蓋牽涉在有關問題中的所有人員，如常任秘書長牽涉其中，也會包括在內。

楊何蓓茵：「責任制」目的是強化行政問責

楊何蓓茵指，在現行制度下公務員已須為其工作績效問責，其品行行為也要符合政府要求。工作表現欠佳者會由工作表現管理機制處理；有不當行為者由紀律處分機制處理。兩個機制均涵蓋所有職級的公務員，包括常任秘書長，「如果工作表現欠佳，後果最嚴重者會被着令退休；有不當行為者，後果可由警告至革職。」

她提到，去年《施政報告》宣布建立的「責任制」及兩級調查機制，目的是強化行政問責，清晰化部門領導級公務員的責任，而並非取代現有的工作績效問責制度。

楊何蓓茵指，為讓兩級調查機制的本質更清晰，政府會稱此為「行政責任兩級調查機制」。調查會以發生的問題為觸發點，若問題嚴重，或涉及廣泛或重複性的系統問題，可啟動調查。調查由獨立的「公務員敍用委員會」進行，更有公信力。調查對象會涵蓋牽涉在有關問題中的所有人員，如常任秘書長牽涉其中，也會包括在內。

楊何蓓茵強調，設立「責任制」的主要目的是透過明確要求及制度化部門首長須對部門工作負責，增強部門的執行能力，提升部門的工作效能，未來一段時間，政府繼續做好解說工作。

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