部門首長責任制不涵常秘 李家超：反對「搞個人針對」 常秘助制定政策 最終責任在司局長
更新時間：11:17 2026-04-21 HKT
發佈時間：11:17 2026-04-21 HKT
發佈時間：11:17 2026-04-21 HKT
政府早前就「部門首長責任制」向立法會提交文件，惟涵蓋範圍未包括最高級別的常任秘書長，政界關注會否出現漏洞，擔心「有鑊卸畀下屬」等情況出現。行政長官李家超今早（21日）出席行會前見記者，他回應指制度目的是確保部門有效提供服務及自我求進，並非「搞個人針對」。他澄清，常任秘書長的角色是協助司局長制定政策，最終政治問責責任在於司局長；但他同時重申，若機制啟動第二級別調查，無論任何職級的公務員（包括首長級第八級），只要犯錯均須按既定機制追究，強調「所有人都在調查網內」。
李家超：責任制為推動部門「自我求進」
李家超表示，設立「部門首長責任制」核心目的是確保政府透過各部門向市民提供優質服務，若部門做得好、管理得好、政策執行得好，對市民福祉便有莫大裨益。因此，責任制的設計是為從機制上讓公務員發揮力量、確保資源到位，並由「最高負責人」的部門首長推動部門「自我求進、不斷進步」。
李家超：若常秘表現不到位 司局長會親自處理
對於常秘未被納入名單，李家超解釋，新制度設計是將司局長的「政治問責」與公務員的「行政問責」並行，常秘往往是協助司局長制定政策，最終責任是司局長負責。他相信若常秘表現不到位，司局長亦會親自處理。他又明言，反對任何故意「搞針對」行為，認為這對盡心盡力工作的公務員不公平。
李家超形容，部門首長是承擔責任的「開啟點」，若事件嚴重或涉及整個部門的運作問題，便會啟動「第二級調查」，屆時所有公務員，無論階級高與低、是基層還是D8政務官，只要在調查中發現有犯錯，同樣會按例問責。他指「責任制」初步法律建議及文件已提交立法會，稍後將交由相關委員會作充分討論，以進一步確立該制度的法律基礎。
記者：陳俊豪
攝影：汪旭峰
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