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張國鈞：粵港澳大灣區律師執業試受歡迎 逾600人取得資格 體育爭議解決網上平台已成功「開單」

政情
更新時間：10:50 2026-04-25 HKT
發佈時間：10:50 2026-04-25 HKT

為期6年的港澳法律執業者在大灣區的試點計劃，將於今年10月4日屆滿。律政司副司長張國鈞表示，計劃受到本港法律界歡迎，當局正向內地司法部爭取在今年10月完結前將計劃落實「恆常化」。他同時透露體育爭議解決先導計劃啟動至今，體育爭議解決網上平台已成功「開單」。

張國鈞今（25日）在電台節目表示，雖然考試要求嚴格，但每年參與考核的數目穩定，至今已有超過630名港澳律師成功取得大灣區執業資格。鑑於業界普遍認為計劃值得轉為恆常安排，律政司正全力向內地司法部等部委爭取，冀於試點完結前達成目標。

為協助香港律師真正在大灣區落地執業，去年底成立的「粵港澳大灣區律師聯會」正發揮關鍵作用。張國鈞舉例，上星期聯會在中山與各市律師協會合辦推介會，除了向新一批律師頒發執業證，更安排超過50家內地律師事務所與香港律師直接對接，並組織考察當地企業。他相信聯會將持續舉辦同類活動，律政司會予以全力支持。

全球調解峰會將於下月初登場

談及去年10月正式在港營運的國際調解院，張國鈞表示，現階段首要工作是鼓勵企業或合約持份者在條款中加入調解機制。他解釋，國際調解院的成立，源於某兩個國家曾因資源問題產生爭議，最終透過調解成功化解分歧，因此其初衷正是處理國與國之間的紛爭。被問到將來在處理類似美伊談判等會否有角色，他認為這要視乎雙方是否願意參與。

他進一步說明，調解院設有商業及「國與國爭議」兩本專家名冊，以應對不同性質的糾紛。不少西方國家過去傾向以對抗甚至戰爭方式解決爭議，但他相信隨着更多成功調解案例出現，以調解方式處理國家間糾紛將成大勢所趨，並預期未來會有更多國家認識及加入國際調解院。

此外，律政司將全力支持下月初由國際調解院主辦的「全球調解峰會」。這是調解院成立後在香港舉行的首項大型活動，張國鈞期望能藉此盡快構建香港的國際調解生態圈，對香港爭取成為國際法律及爭議解決服務的亞太區樞紐地位，十分重要。

新「香港國際法律事務大樓」5年內落成

政府計劃在舊灣仔警署旁用地興建一座全新的「香港國際法律事務大樓」。張國鈞透露，目前已展開前期工作，稍後將向立法會申請撥款，期望在未來5年內落成。屆時大樓將與國際調解院形成聯動效應，有助落戶香港的國際法律組織集中營運，成為香港國際法律樞紐的新標誌，對本地法律界的長遠發展至為重要。

可鼓勵更多體育員利用平台解決爭議

另外，為協助運動員公平、快速地解決資源分配、參賽資格等爭議，律政司於今年2月推出了「體育爭議解決先導計劃」網上平台。張國鈞表示平台已經成功「開單」。他解釋，設立專門平台的特色在於「快」，因為運動員的職業生涯短暫，爭議往往需要即時解決。網上平台亦方便了到世界各地訓練的運動員，讓他們毋須返港便能在地處理個案。

對於非商業性質的體育爭議，計劃會提供全額資助；至於涉及運動員選拔等商業糾紛，若缺乏資助會否影響參與意欲？張國鈞認為，公帑運用必須得宜。相比耗時費力的法庭訴訟，相信商業機構會因應仲裁與調解在時間及金錢上的優勢，作出適當考量。

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