大灣區律師試點期10月屆滿 張國鈞：正與內地相關部委積極聯繫 爭取恆常化

律政司副司長張國鈞今日（18日）在社交平台發文表示，具備雙重執業資格的大灣區律師在「十五五」規劃下，擁有得天獨厚的競爭優勢。律政司正爭取將今年10月屆滿的大灣區律師試點期恆常化，並會繼續為建立大灣區律師的專業品牌創造有利條件。

逾630名港澳律師成大灣區執業律師

張國鈞在中山出席第五期粵港澳大灣區律師執業推介會時指，國家《十五五規劃綱要》提出要深化大灣區建設，並支持港澳發揮專業服務優勢，協助內地企業「走出去」。

律政司副司長張國鈞今日（18日）在中山出席第五期粵港澳大灣區律師執業推介會並致辭。政府新聞處圖片

他認為，在「一國、兩制、三法域」的獨特格局下，大灣區律師熟悉內地與港澳的法律體系及商業文化，能無縫處理跨法域法律事務，同時具備國際視野，可為內地企業「走出去」及外資「引進來」提供高水平法律保障。截至去年底，已有超過630名港澳律師成為大灣區執業律師，成為一支具實力的人才隊伍。

律政司爭取試點計劃恆常化

張國鈞提到，鑑於大灣區律師試點期將於今年10月屆滿，律政司正與內地相關部委積極聯繫，以爭取將大灣區律師制度恆常化。他表示，在司法部和廣東省司法廳支持下，律政司將繼續和粵港澳大灣區律師聯會等持份者緊密合作，共同推動大灣區律師工作。

是次推介會由廣東省律師協會、粵港澳大灣區律師聯會及香港法律專業協進會合辦，約有50家大灣區內地九市的律所代表出席交流。