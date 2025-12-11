體育爭議解決先導計劃啟動 張國鈞：運動員生涯有限 若因爭議錯過賽事成遺憾

體育爭議解決先導計劃啟動禮今日(11日)在啟德主場館舉行。律政司副司長兼體育爭議解決諮詢委員會主席張國鈞致辭時表示，隨着體育產業蓬勃發展，各持分者之間互動難免會出現體育爭議，因此設立專門解決體育爭議的機制，是推動體育產業升上更高台階的重要體育基礎建設。

建立高效具公信力爭議解決制度

張國鈞指，運動員比賽生涯的黃金時期有限，若因為爭議或糾紛而影響了訓練，甚至令他們錯過重要體育賽事，這不止造成運動員遺憾，更是社會的重大損失。所以，建立一個高效且具公信力的爭議解決制度，對推動香港體育專業發展的確非常關鍵。

國際調解院落戶香港 鞏固香港和平爭議解決中心地位

他表示，香港憑藉「一國兩制」的獨特優勢、穩健的法律制度、世界知名的專業機構及人才，以及獨立公正的司法制度，一直是亞太區領先的國際法律及爭議解決服務中心。國際調解院最近亦已經落戶香港，成為全球首個專門以調解方式解決國際爭議的政府間法律機構，進一步鞏固香港作為和平爭議解決中心的地位。香港優越的地理位置與多元的語言文化環境，亦使其成為連接中外的橋樑，為香港發展成為本地、區域乃至國際體育爭議解決樞紐奠定基礎。

先導計劃提供公平、高效、便捷制度

他指，過去兩年，律政司與體育界、法律界緊密合作，推出體育爭議解決先導計劃，作為《施政報告》中的其中一個重點措施。先導計劃提供了一個公平、高效、便捷的制度，透過調解與仲裁處理體育糾紛，促進體育產業能夠在一個公平的市場中自由競爭發展。與此同時，運動員可透過及時、公平的機制解決困難，消除顧慮，從而讓他們更安心和專注訓練和比賽；體育機構和組織則能受惠於具成本效益及中立的解決程序，得以健康持續發展。特區政府亦會為合資格的案件提供資助，讓有需要的人士能透過計劃，尋求公義。

鼓勵不同專業領域人士積極參與培訓

他鼓勵來自不同專業領域的朋友，積極參與各類與體育爭議解決相關的培訓活動，甚或考慮接受培訓成為體育調解員或仲裁員，將自身在體育、法律等領域的知識和經驗，融入體育爭議解決的工作中，為香港的體育發展及爭議解決事業作出貢獻。

羅淑佩：建立有效化解糾紛機制至為重要

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示， 隨着香港體育發展日益蓬勃，體育產業朝專業化、產業化的方向邁進，體育領域的合作日趨頻繁，過程中有一些爭議也確實難避免。這些爭議的範疇可以非常廣泛，常見的可能涉及運動員參賽資格、選拔事宜、賽事門票、賽事贊助、廣播權、機構管治等問題。有一些涉及運動員的爭議，有可能對他們的職業生涯造成重大影響。因此，建立一套切合業界需要和有效化解糾紛的機制，對於體育發展至為重要。

她表示，體育爭議解決先導計劃正為香港體育界提供了重要支援，不單能回應當前業界的實際需要，更加有助營造更健康、可持續的發展環境，為香港體育的長遠未來奠定穩固基礎。

律政司早前公布，亞非法協香港區域仲裁中心獲選為先導計劃的管理機構，一邦國際網上仲調中心為科技服務供應商。先導計劃的營辦期定為兩年，並將進行檢討。管理機構負責管理先導計劃，以及就調解及仲裁提供機構支援。科技服務供應商負責提供營辦先導計劃所需的科技基建和支援，推動更廣泛使用法律科技和網上爭議解決服務。

記者：蔡思宇