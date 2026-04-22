油價｜內地減油價 香港可效法？政界籲加快發放補貼 加強監察「加快減慢」情況

中東戰事引發國際油價急升，特區政府早前推出4招臨時措施應對，包括商用車船柴油每公升補貼$3、非私家車輛隧道費半價等。近日油價稍為回落，國家發改委4月22起下調內地的汽油及柴油零售價格，每噸分別下調555元、530元。 是內地今年第8次調價窗口，亦是今年首次減油價，香港又能否效法？有政界人士認為，政府在調控市場價格方面的空間有限，難像內地般直接干預定價，但呼籲政府加快發放補貼，也要加強監察是否有「加快減慢」情況出現。

林健鋒：應持續監察油公司「加快減慢」現象

行政會議成員林健鋒表示，香港燃油供應受制於入口價格，難跟內地相比，但認為政府應持續監察油公司「加快減慢」現象，提高透明度，「(其他地方)減了4日你先開始減，就有問題」。他指特區政府現時每周公布車用燃油價格變化資訊，有助公眾監察。

立法會議員何敬康表示，政府早前提出為商用車柴油提供每公升3元的補貼，已是在現有資源下的極大市場操作，因此難以像內地般直接干預定價。他呼籲政府加快發放補貼，「業界呢兩個星期傷害已很大，不能單靠等四月底安排」。

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何敬康倡允巴士公司「短暫調整票價」

何敬康透露，近期接獲兩大專營巴士公司求助，向他反映營運面臨困難，指燃油成本上升導致每月營運開支大增。他解釋，巴士公司與航空公司可靈活調整燃油附加費不同，巴士票價受嚴格法例管制，在現行機制下無法直接轉嫁燃料成本至乘客。

他擔心即使3元資助能解燃眉之急，但若極端油價持續超過兩個月，巴士公司營運將百上加斤。他理解政府需捍衛自由市場原則，對直接管制油價有保留，但建議在不干預市場的前提下，考慮非常時期的臨時措施，包括探討允許巴士公司限時內作「短暫調整票價」，透過非永久性加價舒緩營運壓力。

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經濟學者李兆波直言，香港與內地經濟體制不同，加上內地擁有煉油廠控制成本；相反香港燃油依賴進口，成本先天已較高，難效法內地干預油價或為油價利潤「封頂」。針對公共交通營運壓力，他建議政府動用公帑補貼巴士公司、小巴營運商等額外燃油開支，相信數個月的資助額也只是約1億元，對政府而言是小數目，惟應避免將成本轉嫁市民。

記者：陳俊豪