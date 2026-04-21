油價｜入「鬼油」最高擬罰100萬元囚1年 賣「鬼油」罰則倍增 邵家輝：如計時炸彈

中東局勢不穩，本港油價高企，特首李家超今早（21日）更指，政府對油價變化「不敢抱以幻想」，須持續留意情況，動態調校措施。面對油價急升，不少車主挺而走險到非法油站入「鬼油」。保安局局長鄧炳強早前表示，將研究入油者同須負法律責任，以及賦權當局充公入油車輛。

邵家輝：入鬼油如「計時炸彈」 須加強阻嚇

有消息指，刑罰將擴至入「鬼油」人士，一經定罪最高罰款100萬元及監禁1年；至於出售「鬼油」者，刑罰擬增一倍。保安事務委員會主席、自由黨邵家輝向《星島頭條》表示，油價急升令非法油站更猖獗，在有利可圖且利潤上升之際，私油買賣大增。他形容入「鬼油」猶如「計時炸彈」，指由於汽油的可燃度高，即使距離十呎外點火也會點燃，甚至引爆。

邵家輝籲市民「唔好貪平」

邵家輝說，油站有措施減低火災風險，相反市面上從非正常途徑入油的地方是高危場所，認為目前法律不足以阻嚇市民入「鬼油」，應盡快針對入油者和賣油者提高罰則、加強阻嚇性。他又呼籲市民「唔好貪平」，除了違法外，更是在鼓勵在社會上製造巨型炸彈。

根據現時《應課稅品條例》，現時任何人若處理、管有、售賣或購買未完稅汽油，一經定罪最高可罰款100萬元及監禁兩年；而據《消防（消除火警危險）規例》，非法出售即使已完稅的燃油亦屬違法，最高罰款10萬元及監禁6個月。

政府研「賣鬼油」罰則倍增

消防處副消防總長（牌照及審批）倪楚豐早前指，會研究修訂上述《消防（消除火警危險）規例》，將相關罰則倍增，當局會展開公眾諮詢，檢視社會接受程度。鄧炳強表示，非法出售已完稅燃油刑罰遠遠不夠，即使燃油已完稅，售賣地方亦危險及欠安全措施，威脅附近居民，「罰則無理由低過賣未完稅燃油」，當局會研究大幅提高罰則

相關新聞：

油價急升︱市民鋌而走險入「鬼油」一文拆解非法油站運作及盈利 業界倡引入平價95油

油價飆升｜「鬼油」碎片化入18區 缺消防裝置構爆炸風險 陳博智促修法加重罰則增阻嚇力