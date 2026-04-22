預算案辯論｜范駿華促建完整航空產業鏈 吳永嘉倡北都發展影視+旅遊

立法會今日（22日）恢復二讀《2026年撥款條例草案》辯論，多位議員就北都、民生等議題發言。經民聯黨魁吳永嘉表示，北都應開發特色旅遊，吸引遊客，建議善用北都天然美景，引入「影視+」概念，以打響新港產片品牌，說好北都及香港故事、放大電影經濟效益等。

吳永嘉認為，可吸引投資撥地興建影視科技城，並以破格思維制定專門政策，發展影視主題公園，「直情打開門嚟做生意」。他亦提到，將來北都必須有一個面積巨大、高規格的會展場地，並促請政府加快建設亞博館第二期等會展設施。

多位議員就北都、民生等議題發言。資料圖片

經民聯黨魁吳永嘉。資料圖片

立法會今日（22日）恢復二讀《2026年撥款條例草案》辯論。

選委界范駿華。

多位議員就北都、民生等議題發言。資料圖片

范駿華倡推累進式子女免稅額

選委界范駿華表示，北都發展已升格為「十五五」國家層面規劃，要以一切可行方法，盡快做好、做大、做強北都，為國家創科產業落地及科研成果轉化提供最關鍵的空間與支持。他認同預算案提出向河套香港園區及新田科技城各注資100億元，有助創科企業扎根香港，希望政府為相關園區訂立清晰的KPI，定期公開交代招商引資、企業進駐、科研轉化的實際成績。

范駿華亦關注產業轉型，建議政府留意航空產業及海洋經濟，進一步激活香港高質量發展新動能。他舉例指，新加坡近年一直用土地和稅務優惠搶佔航空產業高地，希望特區政府急起直追，圍繞香港國際機場打造一條完整的航空產業生態鏈。

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至於海洋經濟，范駿華認為可打造大宗商品交易生態圈，結合海洋科研，推動海洋藥物及生物製品研發；以及發掘離島潛力，用智慧水陸交通、低空經濟甚至興建橋樑加強接駁，發展跳島旅遊。

他亦提出進一步加大投入北都大學城的建議，擴闊融資渠道，並完善人才公寓、學生宿舍等配套設施，認為政府可為大學提供更多支援，如擔保融資，幫助院校解決資金周轉問題。同時整個社會都要守好國家安全，要從最根本的教育入手，強化國民教育。

范駿華期望當局考慮3項建議，一是推行累進式子女免稅額，可有效鼓勵生育；二是優化供養父母免稅額，將稅務優惠擴展至多於一名子女受惠，以及將同住額外免稅額，擴展至居住於同一個屋苑或小區的子女；三是優化暫繳稅安排，簡化申請緩繳薪俸稅流程。

記者：曹露尹