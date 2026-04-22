預算案辯論｜管浩鳴不滿一刀切推「資源效率優化計劃」 續削減社福機構撥款

立法會今日（22日）恢復二讀《2026年撥款條例草案》辯論。選委界議員管浩鳴指，預算案社福部分令人失望，因政府繼續用「一刀切」做法，推進「資源效率優化計劃」，每年節省政府2%經常開支，意味要繼續削減社福機構撥款。

管浩鳴：結構性財赤危機尚未脫險

管浩鳴表示，多次向財爺提出，社福機構面對困境要維持良好服務，甚至未來要增加服務，在資源有減無增情況下是不可能做到，但社福機構儲備都會有用完的一日，屆時服務很大機會出現斷層。他希望政府可就措施作調整，更具針對性幫助社福機構。

他又指，預算案顯示綜合帳目仍然赤字，帳面上計及發債淨所得才可以收支平衡，說明結構性財赤危機尚未脫險，預計至2031年，累計赤字將高達3000多億元，所以政府不能因為短期的表面盈餘而掉以輕心。他期望政府能正視結構性財赤問題，為香港長遠發展奠定穩健的財政基礎。

管浩鳴表示，坊間關注預算案近年將「發債當收入」的做法，政府聲稱在盈餘當中，有高達1,033億元是透過債券得來的貸款。如果撇除這筆款項，政府實際面臨高達1,004億元的嚴重赤字。他形容此做法如同一個人用信用卡借錢來填補日常開支，然後指自己有儲蓄，這種會計處理手法，實際上有待商榷。

倡擴闊稅基 檢討利得稅稅率

管浩鳴建議，開源方面應致力擴闊稅基，例如檢討利得稅稅率，研究讓盈利高的企業交多些稅，同時研究設立消費稅，以增加恆常財政收入。節流方面，他認為削減編制職位對減少公務員開支實際作用不大，反而應善用人工智能代替聘用更多公務員，務求減低政府開支。



至於北都等大型項目，管浩鳴認為政府須向社會說明其中長期回報、經濟效益，以及估算基礎。政府亦可提供不同情景下的估算區間，避免公眾誤解累積。外匯基金的運用必須謹慎，外匯基金關乎公共財政和金融安全，並非「豬仔錢甖」，亦並非「過年逗多啲利是，見鬆動就抽少少出嚟使」。

鄧家彪：需確保本地僱員就業優先

工聯會鄧家彪表示，需確保本地僱員就業優先，尤其是優質就業優先，認為毫無節制輸入外勞，必定影響本地員工安全感與獲得感。他提到最近生效的「連續性合約」468制度，認為是良好政策，能幫助「打工仔女」，但很多僱主的應對方法是連兼職都不再聘請，全部申請輸入外勞，這似乎令勞工界和「打工仔女」努力改善生活的盼望一掃而空，他希望政府能堅持「投資於人」。

陳祖恒：要因應形勢與時並進優化

身兼生產力促進局主席的紡織及製衣界陳祖恒表示，要抓緊國家機遇，預算案落實細節上要因應形勢，與時並進。他明白政府要謹慎「睇實盤數」，但投資未來都要兼顧好，適當及果敢將政策和資源投放，推動傳統優勢產業和新興產業，深度對接「十五五」產業布局，引領產業創新。

他指中小企佔全港企業超過98%，而他們亦都肯出錢「落水」，關注是否可以隨「BUD專項基金」新措施實施一年，將配對方式3比1，「扭鬆」到至少2比1，而「申請易」和AI資助，可「扭盡」做到1比1。

陳祖恒表示，十五五規劃好重視北都發展，新興產業好難立即做到「周身刀，張張利」，認為要先聚焦「我哋最掂嗰一兩瓣」 ，如生命健康科技，可將精力集中先打造王牌產業，之後再幅射至其他產業。

記者：曹露尹

相關新聞：

輸入外勞｜議員倡調整以行業工資中位數聘請安排 孫玉菡：要保障本地工人就業優先

