輸入外勞｜議員倡調整以行業工資中位數聘請安排 孫玉菡：要保障本地工人就業優先

立法會人力事務委員會今日（27日）舉行會議，會上自由黨、飲食界議員梁進指，以行業工資中位數聘請外勞安排，忽略了年資、技術層次等因素，期望政府可檢討安排。勞福局局長孫玉菡表示，計劃原則是本地工人優先就業，政府批准聘請外勞時要確保外勞工資，不得低於相同工種本地工人的中位數，若改變工資中位數計算安排難以確保本地工人就業優先，認為應維持本地工人工資中位數，作聘請外勞的工資。

孫玉菡：不排除將外勞比例限制擴至其他工種

實政圓桌莊豪鋒指，目前本港失業率仍維持3.8%，當某個工種的失業率上升，政府應調整外勞對本地勞工的要求比例，甚至設熔斷機制。孫玉菡稱，當局持續就「補充勞工優化計劃」作調整，舉例去年就初級廚師、侍應生，施加額外的人手限制，如有需要，當局不排除其他工種都會採取比例限制；工聯會、勞工界李廣宇認為可以應用更多無人機，以減少高危工作。勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢表示，政府去年第四季起應用無人機，至今利用無人機38次，成功跟進逾500個違規事項。

選委界伍煥杰問到，政府有否計劃建立智能化的網上平台。孫玉菡指會考慮有關建議，又強調僱員再培訓局會多用人工智能的手段。

記者：林彥汛