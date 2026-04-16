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北都大學城｜譚鎮國關注預留用地可供多少間學校使用  教育局：非按數目規劃需與北都發展有機結合

政情
更新時間：14:24 2026-04-16 HKT
發佈時間：14:24 2026-04-16 HKT

政府推地辦北都大學城，新社聯譚鎮國在特別財會上問到，當局實際上是預留可提供多少間學校的用地，預計會容納多少學生。教育局局長蔡若蓮表示，當局不是以院校的數目去規劃大學城，形容不是切豆腐一人一格的模式發展，大學需要與北都發展有機結合，故沒有特別就學生比例及空間制定一個要求，師生人數等會因應實際發展項目而定。

譚鎮國亦關注政府之前取消2500元學生津貼，節省到的20億元在重新分配後，如何幫到有需要的學生。蔡若蓮表示20億元不是重新分配，都是政府資源，重申當局只是希望能更精准地幫助在經濟有需要的學生，坦言取消了這個津貼，但當局在學生資助的開支持續增長，會全方位因應同學的不同學習需要，通過不同資助減輕同學的負擔。

計劃100公頃土地推動產學研結合

選委界劉智鵬亦關注北都大學城，會否納入那些正進行升格大學程序的自資院校。蔡若蓮表示，大學城有3個片區都預留了土地，目前計劃有100公頃，但這些土地不只是為院校增加教學空間，是希望推動產學研結合，特別是以產業帶動將成果轉移、轉化，故結合北都發展是重要原則，當局更要構建國際教育樞紐、高端人才集聚高地等，故不會以院校幾時成為大學成為界線，要視乎未來發展規劃。

選委界范駿華表示，自己一直提議要結合學生的興趣，善用創新科技讓學生主動加強對中華文化、歷史及國情的認知，政府將推動價值觀教育課程框架，屆時會否在發展學與教資源、教師培訓時，考慮利用創新科技，推出更多有趣、軟性的教育模式，令老師可利用這些靈活的資源於課堂學習之中，從而培養學生厚重的家國情懷。

蔡若蓮稱，當然希望在開發的資源上有更多參考的材料及利用創新科技，但在落實價值觀教育課程框架時，除了教育資源，老師專業都相當重要，因為同一套教材在不同老師或學生身上都有不同效果，老師如何活用這些資源非常重要。

需研究才決定會否獨立制定教師數字素養框架

選委界黃錦良表示，當局將於2026至2027學年，為教師提供5.5萬個人工智能（AI）培訓課程的學額，關注局方如何確保這些培訓不會流於形式，只是為了達到指標而走過場的網上點擊課程，以及之後如何評估老師在課堂中實際應用AI技術，當局又會否參考國家做法，獨立制定香港教師數字素養的框架。

蔡若蓮表示，這些AI培訓名額是一個培訓機會不是指標，所以大家不用為了符合指標而去追求形式化，反而如何能夠在課堂上應用才是關鍵。而獨立制定香港教師數字素養的框架，她指將會給數字教育督導委員會研究討論後再作決定。

記者：郭詠欣

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