李家超晤北大書記 有意在北都大學城設研究院 鼓勵在京港青投身創科

國家主席習近平昨日（16日）下午接見在京述職的行政長官李家超，述職後繼續北京行程。李家超今日（17日）在社交媒體發文，指他與北京大學黨委書記何光彩會面交流北部都會區發展事宜，北大未來有意在大學城設立研究院。他又與四位在北京讀書或工作的香港青年共晉早餐，李家超鼓勵他們在內地和香港學習最先進技術、吸收經驗及勇於實踐，推動兩地創科發展。

北大有意在港設研究院

李家超先與北京大學黨委書記何光彩會面交流。他感謝何光彩迎接。他指，在今年《施政報告》中，提出為加快發展北部都會區，會成立由他親自擔任主席的「北都發展委員會」，下設「大學城籌劃及建設組」，成立調研專班，研究北都大學城發展模式。何光彩對大學城的發展規劃表示認同，並指北大未來亦有意在大學城設立研究院。李家超對此感到鼓舞，並與何光彩交流大學城發展的意見。

李家超表示，國家主席習近平在上周舉行的中央經濟工作會議上，提出明年經濟工作的八項重點任務，當中包括建設粵港澳大灣區國際科技創新中心。他向四位青年指出，有國家的政策指引和支持，加上香港近年全力建設國際創科中心，並擁有河套香港園區等北部都會區創科用地，香港在創科領域與大灣區內地城市協作必定大有可為。

李家超提到，餐廳位於北大未名湖畔的「教師之家」，原為燕園老鍋爐房，去年改建成餐廳對外開放。在百年建築半圓穹頂以及北大校徽和「大學堂」牌匾下與年輕人交流，別具雅緻和愜意。

青年就業計劃放寬資格

四位與李家超見面交流的香港青年都在創科領域發展。其中，在北京創業10年的David是青少年科技教育公司董事長；Jeffrey自2018年出任港資醫療器械企業總經理；Beverley穿梭北京及深圳工作，是公司Web 3項目總監；Peter則是歷來首位就讀北大航空航太工程的香港學生。

Beverley在會面時向李家超表示，她於2021年透過當時首年試行的大灣區青年就業計劃加入現職公司，主要負責AI設計管理及統籌Web 3項目。李家超對香港青年透過計劃成功發揮所長感到鼓舞。他提及，去年在《施政報告》中公布加強青年就業服務及支援，包括自今年起將參加大灣區青年就業計劃的資格放寬至29歲或以下及持副學位或以上學歷；向企業發放的津貼上限亦上調至每月12,000港元，為期最長18個月。

另外，李家超與Peter提到，獲選為國家預備航天員的香港載荷專家最快明年首次執行飛行任務，他鼓勵Peter多做航空航天科技研究，歡迎他日後為國家相關科研工作作貢獻。李家超亦提及最新一份《施政報告》提出香港推動航天科技發展、支持太空經濟，歡迎Peter回港發展事業。

李家超表示，很高興與這幾位年輕人就創新科技、科普教育、社交媒體應用及青年動員等範疇作深入交流，並寄語他們再接再厲，繼續盡展所長、發光發亮，為香港、為國家多作貢獻。