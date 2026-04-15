國安教育日︱東江縱隊老兵寄語青年銘記歷史  履行守護國安職責

「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題論壇今（15日）在會展中心舉行，東江縱隊港九獨立大隊多位老戰士出席，包括謝祥興、林珍和羅競輝。現場更上演由學生參演的抗戰主題舞台劇《熱血東江，薪火相傳》，重現東江縱隊在港浴血奮戰的歷史，多位老戰士強調國家安全是靠無數先烈奮勇拼搏換來，呼籲年輕一代銘記歷史，履行守護國家安全的職責。

重現東江縱隊浴血奮戰情景

老戰士林珍表示，舞台劇將過去只能在圖片中看到的場景以真人演繹，真實還原了當年戰士們浴血奮戰的情景，「表演非常感人，我觀看時眼淚都忍不住流下來」。她指出，國家安全的概念每一天都不能忘記，青年人雖未經歷過戰火，但所有歷史事實都歷歷在目，年輕人和學生必須牢牢紮根「我是中國人，要有中國心」的認知，明確國家安全並非單靠個人或特定民族，而是全國人民共同守護，無數先烈奮勇拼搏才換來的。

舞台劇製作人鄭先生表示，文化表演是全民國家安全教育日一個非常重要的項目，「雖然叫文化表演，但我們不是為了表演而表演」，而是一場歷時數月的深度教育歷程。參與的學生演員自去年底起，先後前往東江縱隊事蹟地點、沙頭角抗戰紀念館等地參觀。他指，希望借助話劇讓同學們認識這段歷史，了解先輩們為捍衛祖國每一寸土地所作的貢獻。很多香港人會覺得香港安全太平，「但沒有和平的年代，只有和平的國家」，香港之所以安全，是因為祖國安全，每位公民在不同崗位上都應該肩負維護國安的職責。

體會先輩為守護香港付出沉重代價

參與演出的學生演員亦分享了心路歷程。飾演港九大隊市區中隊隊長方蘭的朱笑含提到，方蘭在母親被日軍抓走後，必須迅速冷靜，意識到自己作為中隊隊長，肩負著千千萬萬香港百姓與隊員的性命，最終忍痛割捨「小家」選擇「國家大義」，保衛隊員性命和國家的未來。她指，內心戲的掙扎讓她意識到先輩為守護香港未來所付出的沉重代價。

飾演大嶼山中隊中隊長劉春祥的學生章嘉潤表示，在排演劉春祥與日寇進行海戰，以及營救茅盾等文人義士的情節中，深受愛國精神感動。他感嘆，當年有無數個像劉春祥這樣年紀輕輕就為國捐軀的英雄，讓他領悟到東江精神，就是在國家危難之際，無論身處何處都能盡一己之力。

記者：蔡思宇

攝影：蘇正謙

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