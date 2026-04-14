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公務員削編制︱勞聯憂人手持續下跌 不足以應付公共服務

政情
更新時間：10:50 2026-04-14 HKT
發佈時間：10:50 2026-04-14 HKT

在2026至27年度削減公務員編制2%安排下，至本月1日，公務員整體編制減至約18萬8千個職位。勞聯林振昇今日（4月14日）早上於一個電台節目表示，擔心人手持續下跌，政府人手不足應付公共服務。

他形容這幾年的情況奇怪，因為經濟一直有增長，實際人手卻不斷地削減，據他了解，目前公務員團隊只有約17萬人左右，很快會跌破17萬人。他明白政府都是削減過時職位如打字員等，但仍希望現有編制能請足夠的人工作，擔心有些部門為削開支而有合適的人都不請，若公務員只餘約16萬人時，香港又要發展北部都會區等，人手能否應付公共服務。

他直接指出，衞生署及食環署空缺率長期超過一成，近年立法會通過了不少的法例，公共服務都要擴展，當局又是否有足夠人手去執法。

記者：郭詠欣

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