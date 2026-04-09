公務員削編制︱政府：初級公務員佔近60% 警務處編制減逾1300個佔最多

新一份《財政預算案》提到，公務員編制在未來兩個財政年度，每年分別縮減2%。公務員事務局回覆立法會財委會特別會議的議員提問時表示，預計公務員編制在今年4月1日減至約18.8萬個職位，較2021/22年度零增長政策開始實施時減少逾8,000個職位。公務員局常秘林雪麗指，在2026/27年度削減的職位，初級公務員職位約佔57%、中級公務員職位約佔40%，至於高級公務員職位約佔3%。

警務處編制於26/27年度削1,335個

有立法會議員關注，各政策局／部門預計削減的職位數目及百分比，並問及預計可節省的財政開支。林雪麗表示，25/26年度至26/27年度，在各局／部門／辦公室中，十大最多削減公務員編制的部門分別為香港警務處（-1335）、消防處（-259）、食物環境衞生署（-235）、康樂及文化事務署（-211）、房屋委員會（-211）、入境事務處（-184）、懲教署（-179）、香港海關（-171）、衞生署（-143）及社會福利署（-140）。

林續指，由於在各局／部門的經常性開支撥款中，公務員薪酬開支預算是基於編制而非實際員額計算，因此減少編制可達至局／部門的實際撥款減少。公務員事務局沒有備存各局／部門／辦公室編制變化所節省的開支的資料。各局／部門會適時擬訂2027-28年度所需要削減公務員編制的計劃，最終刪減的實際數字將於2027年4月1日落實。

另外，實政圓桌莊豪鋒關注公務員事務局已訂定優化措施，建立更嚴謹的公務員工作表現評核機制，以更有效區分人員的工作表現，問及相關優化措施會否與增薪點掛鈎。林雪麗表示，建立有效的評核機制，目的是持續提升部門整體效能、提振優秀公務員士氣，並協助有待改進的人員提升能力，同時處理工作表現持續欠佳的人員，強調有關工作並非在於節省政府開支。

記者︰黃子龍