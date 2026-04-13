共渡時艱？︱公務員編制削至約18.8萬職位 楊何蓓茵：最直接減省支出做法

新一輪特別財委會會議今日（13日）開鑼，公務員事務局局長楊何蓓茵在會上表示，政府團隊持續落實財政整合計劃，繼續嚴控政府經營開支增長，並取得一定成效，連同前數年公務員編制零增長政策下所刪減的編制數目，預計在本屆政府任期內將累計削減超過一萬個職位。

部門仍可按實際需要增加人手

楊何蓓茵指，各政策局及其轄下部門已就整體服務需求、運作需要、職位空缺等情況作出檢視，為2026至27年度削減公務員編制百分之二作出安排。至2026年4月1日，公務員整體編制減至約188,000個職位。她重申，減少編制是最直接減少實際支出的做法，因政策局和部門的公務員薪酬支出撥款是基於編制，而非實際員額計算。在減少編制的情況下，部門得到的撥款也會直接減少。

楊何蓓茵強調，縮減公務員編制的做法，是在維持公共服務效率的前提下，通過檢討所有職位的必要性，對工作進行整合、重訂優次，從而優化人手安排。對於公共服務有需要的職位，政府會繼續保留，而部門有實際需要仍然可以申請增加人手。

公務員加人工︱薪酬趨勢調查5月有結果

公務員薪酬調整方面，楊何蓓茵指，2026年薪酬趨勢調查正在進行，預計於5月會有結果。屆時，行政長官與行政會議會在充分考慮所有相關因素，包括香港經濟狀況、生活費用的變動、政府的財政狀況、薪酬趨勢調查得出的薪酬趨勢淨指標、職方的薪酬調整要求和公務員士氣，決定2026至27年度公務員薪酬調整安排。

政府正為公務員制定更嚴謹評核機制，工作表現未符要求者將未能取得增薪點。會上，勞聯林振昇關注是被警告公務員無法獲增薪點，抑或按比例不獲增薪，強調不希望政府因財政情况而令更多公務員不獲增薪點。楊何蓓茵回應指，此舉「完全不是財政考慮」，而是要嚴格執行《公務員事務規例》中，工作表現滿意才可獲增薪點的規定。