五年規劃｜政制局長謝小華：國安因素納入五年規劃 愛國主義教育如免疫系統DNA

新任政制及內地事務局局長謝小華表示，教育是維護國家安全非常重要的一環，政府正不斷推廣市民對《憲法》和《基本法》的認識，形容愛國主義教育如同免疫系統中的DNA，能夠幫助市民抵禦外來的侵入。局方會聯合各界舉辦更多活動，加深青少年對國家的認識，其他政策局也將安排更多年輕人前往內地，親身了解國情。

謝小華接受傳媒訪問時表示，為更好對接國家「十五五」規劃，局方將遵循「安全是發展的前提，發展是安全的保障」原則，在行政長官的主導下，主責編制香港首份五年規劃。

國安及繁榮穩定因素納入香港首份五年規劃

謝小華說，「十五五」規劃是國家發展的戰略藍圖，香港會制定具前瞻性、策略性和長遠性的首份五年規劃，政府已與立法會建立了協同研究和意見收集機制，涉及包括金融、土地發展、北部都會區發展等多個方面，會廣泛收集意見。政府希望在實現行政立法良性互動，與立法會建立夥伴關係下，切實推進香港首份五年規劃的制定，局方同時會將國家安全和香港長遠穩定發展等考慮因素納入其中。

她又指，會將國家安全和香港長遠穩定發展的因素，納入香港首份五年規劃。

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