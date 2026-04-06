Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

五年規劃｜政制局長謝小華：國安因素納入五年規劃 愛國主義教育如免疫系統DNA

政情
更新時間：12:08 2026-04-06 HKT
發佈時間：12:08 2026-04-06 HKT

新任政制及內地事務局局長謝小華表示，教育是維護國家安全非常重要的一環，政府正不斷推廣市民對《憲法》和《基本法》的認識，形容愛國主義教育如同免疫系統中的DNA，能夠幫助市民抵禦外來的侵入。局方會聯合各界舉辦更多活動，加深青少年對國家的認識，其他政策局也將安排更多年輕人前往內地，親身了解國情。

謝小華接受傳媒訪問時表示，為更好對接國家「十五五」規劃，局方將遵循「安全是發展的前提，發展是安全的保障」原則，在行政長官的主導下，主責編制香港首份五年規劃。

國安及繁榮穩定因素納入香港首份五年規劃

謝小華說，「十五五」規劃是國家發展的戰略藍圖，香港會制定具前瞻性、策略性和長遠性的首份五年規劃，政府已與立法會建立了協同研究和意見收集機制，涉及包括金融、土地發展、北部都會區發展等多個方面，會廣泛收集意見。政府希望在實現行政立法良性互動，與立法會建立夥伴關係下，切實推進香港首份五年規劃的制定，局方同時會將國家安全和香港長遠穩定發展等考慮因素納入其中。

她又指，會將國家安全和香港長遠穩定發展的因素，納入香港首份五年規劃。

相關新聞：

國務院任命謝小華為政制及內地事務局局長 曾任環境及生態局常秘

謝小華被稱「高官樓后」 曾申報擁18物業 謝：政府有完善利益申報機制

謝小華出任政制局長 林健鋒讚做事「細心、上心」 熟悉政府運作

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
7小時前
港「水魚」夫婦深圳足浴慘墮脫雞眼騙局 兩大叔合力誇張脫走60粒 索天價共5500元｜Juicy叮
港「水魚」夫婦深圳足浴慘墮脫雞眼騙局 兩大叔合力誇張脫走60粒 索天價共5500元｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
7小時前
乘客攜懷疑巨型壓縮氣罐搭港鐵 網民震驚：全車竟啞忍想一鑊熟？港鐵籲立即通知職員｜Juicy叮
乘客攜懷疑巨型壓縮氣罐搭港鐵 網民震驚：全車竟啞忍想一鑊熟？港鐵籲立即通知職員｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
美軍出動200特種兵營救F-15E機員。
深入伊朗救人 | 美出動200特種兵營救F-15E機員 CIA放假消息引開伊朗追兵 特朗普：一度懷疑是陷阱
即時國際
5小時前
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
飲食
21小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
17小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
「屯門娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比堅尼照揭富貴生活 老公無影惹網民揣測？
「屯門娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比堅尼照揭富貴生活 老公無影惹網民揣測？
影視圈
6小時前
剝烚蛋殼總黏蛋白？即學3招秘技蛋殼一剝必成功 烹煮前簡單1步不黏殼
保健養生
4小時前