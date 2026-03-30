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廖李可期回歸保安局 鄧炳強歡迎回家：唔使適應即刻開工｜Kelly Online

政情
更新時間：13:27 2026-03-30 HKT
發佈時間：13:27 2026-03-30 HKT

資深政務官廖李可期升職，今日（30日）起重返保安局，出任常任秘書長。保安局局長鄧炳強在社交平台發文，歡迎她回歸保安局大家庭，並第一時間帶她去看看當日迎難而上、為23條立法的「復刻模型」，回顧大家一齊挑燈打拚的日子，形容「真係歷歷在目、恍如昨日」。鄧炳強歡迎她回歸，「同我一齊帶領團隊勇往直前」，又笑言她「唔使適應、即刻開工」。

政府公開招聘新聞處長

前年《基本法》23條立法期間，廖李可期擔任保安局副秘書長，被鄧炳強稱讚為「幕後功臣」。她在2024年5月出任政府新聞處處長，今次回歸保安局，實現「愛回家」。

至於新聞處處長空缺暫時懸空，政府早前公開招聘新聞處處長，獲取錄的申請人將會按公務員合約條款受聘，為期3年。

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鄧炳強說，第一時間帶她去看看當日迎難而上、為23條立法的「復刻模型」，回顧大家一齊挑燈打拚的日子。鄧炳強FB圖片
鄧炳強說，第一時間帶她去看看當日迎難而上、為23條立法的「復刻模型」，回顧大家一齊挑燈打拚的日子。鄧炳強FB圖片

 

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