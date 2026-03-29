北都專屬法例︱​​​​​​​甯漢豪：通過後料個別項目可早一年完工 若有利片區投標可接受改劃增住宅用地

為加快北部都會區發展，發展局建議訂立專屬法例以簡化改劃程序，正進行公眾諮詢。發展局局長甯漢豪今日（29日）在電視節目《講清講楚》表示，專屬法例通過後，相信個別發展項目的完工時間預計可加快至少一年。她舉例，以往需時九個月的改劃土地用途申請，未來可大幅縮短至兩個月內完成。

在北都發展策略上，甯漢豪說，若改劃土地用途能有助招商引資、吸引更多企業參與片區發展，政府對此做法可以接受。她強調，並非單純為興建利潤較高住宅，而是為整體產業發展利益。

改劃土地非純為建屋 旨在輔助產業發展

對於簡化程序可能引發大量「產業地」改劃為「住宅地」的擔憂，甯漢豪澄清，改劃申請並非輕易獲批。她解釋：「如果純粹因為有人想興建住宅，覺得住宅會比較賺錢，這條件並不足夠。」

她續指，政府的考慮是，增加住宅供應能否對周邊的招商引資和企業參與片區發展帶來正面幫助。她以粉嶺北片區為例，政府增加住宅用地，目的是為提升整個片區的吸引力，便利企業進駐發展。

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地緣政治凸顯香港優勢 吸引海內外企業興趣

目前，洪水橋/厦村片區的發展正在招標，今年7月截止。甯漢豪透露，根據早前收到的20多份意向書分析，相信有若干來自本地及內地企業對此有實質興趣。

她認為，在當前地緣政治局勢下，香港作為國家一部分，既是自由港，又是「一國兩制」下的國際城市，其作為安全且具發展潛力地方的吸引力只會越來越大。

甯漢豪又提到，新加坡總理黃循財早前訪港時，特意將北部都會區納入行程，這反映了新加坡政府及其企業對北都發展興趣。她相信，憑藉「背靠祖國、聯通世界」獨特優勢，北部都會區對海內外企業而言都是一個絕佳投資選項。