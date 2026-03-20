九巴及嶼巴專營權明年屆滿 議員倡加入續牌要求 長者半價乘車下調至60歲

本港共有4間專營巴士營辦商營辦5個巴士專營權，九巴及嶼巴的現有專營權將於明年屆滿。立法會交通事務委員會今日（20日）舉行會議，運輸及物流局表示，正考慮九巴及嶼巴的新專營權申請，並會致力確保服務穩定。

運輸及物流局副局長廖振新表示，兩間營辦商已表示有意申請在現有專營權屆滿後接續展開新的專營權，政府正考慮九巴及嶼巴申請新專營權的意向，會致力確保專營巴士服務的穩定性，並推動營辦商提升服務和安全水平、保持長遠財政可持續性。政府指，將會與營辦商研究加快引入新能源巴士，配合政府2050年實現碳中和的目標。

陳克勤關注資助更換電動巴進度

民建聯議員陳克勤關注政府將撥款4.7億元，資助巴士公司更換600輛電動巴士，詢問更換速度及價格可否「再進取些」。廖振新指，環境及生態局釐定更換電動巴士的補助價格時，已考慮營運成本、車價、油價及電費的分別。他又指，不同巴士公司的車隊車齡不同，如未達車齡就更換車輛，會影響資本回收，並影響票價。

陳克勤又詢問可否使用更多「豁免隧道費基金」，舒緩因應油價增加導致的票價加價幅度。運輸署署長李頌恩表示，「豁免隧道費基金」自2019年成立以來，已多次使用基金緩減票價加幅，總數超過12億元。

議員質疑巴士站顯示屏、應用程式廣告佔比過多

至於巴士公司的非票價收入。陳克勤、莊豪鋒分別關注巴士站的顯示屏及應用程式廣告內容佔比過多。陳克勤提到，九巴巴士站顯示屏上有關車輛資訊只佔六分一，廣告佔了六分五，「老人家如果要睇，其實好艱難，因為他們本來就唔識點用應用程式」，認為「大不了少賺些廣告費」；莊豪鋒則指月，巴士公司的應用程式在開啟時經常彈出不同廣告，「開啟應用程式就是爭分奪秒」，如因為廣告阻礙而未能追上巴士，會十分憤怒。

廖振新表示，同意巴士公司應將提供資訊列為最優先事項，會和巴士公司商討，又指廣告是巴士公司的非票務收入，有助減低巴士公司加價。

2元乘車 巴士公司將半價優惠下調至60歲？

新社聯議員譚鎮國關注長者2元乘車優惠計劃，指現時由固定兩元的優惠模式變為兩折，增加長者負擔，認為公共交通工具應承擔社會責任，詢問當局會否考慮將承擔社會責任加入續牌要求內，例如考慮將長者半價優惠的合資格年齡由現行的65歲或以上，下調至60歲或以上。

廖振新指，若要將優惠範圍擴展至60歲，巴士公司財政壓力亦會隨之增大，強調巴士公司的營運成本壓力長遠而言或會反映在票價調整上，政府必須審慎考慮，票價若因此而增加，將對廣大市民造成重大影響。

記者：李健威

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