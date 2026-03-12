大棋盤︱「兩元兩折」乘車下月實施 一隱憂料成「政治炸彈」 勞福局重申：如期推行

去年《財政預算案》公佈前夕，當局提早放風為削減兩元乘車優惠「拆彈」，把計劃改成「兩元兩折」， 以控制開支增長，其後正式公佈後雖有反對聲音，但坊間大致接受這個無可避免的調整。「兩元兩折」計劃下月實施，勞福局局長孫玉菡日前預告工作已「進入最後一公里」，完成所有八達通閘機調整及試行工作，適時公佈詳情。不過有政圈人士提醒，未來要做好政策解說，不能低估地區反響。

兩元兩折︱公共交通加風起 或埋「政治炸彈」

兩元乘車計劃深受長者歡迎，惟年滿60歲即可受惠，令政府財政負擔大增，據政府財政總目，「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」本年度開支預算為46.5億元，比上年度增加2.6億元。政府去年提出「兩蚊兩折」新方案，票價低於或等於10元維持繳付兩元車費，票價高於10元則繳付全額車費的兩折；每月設240程為上限，則於明年才實行。

政策修訂力度較為溫和，加上已公佈一年多，社會已大致消化。不過有政壇老手提醒，這類民生直接相關政策，無論公佈時是否已「拆彈」，市民通常「針唔拮到肉唔知痛」，等到實施或實施前夕，才會引起熱烈討論，例如垃圾收費，以至巴士安全帶風波，皆是同一道理，不能掉以輕心。

不過近月加風四起，有小巴、航空公司因應油價飆升而計劃加價，離島渡輪亦確認4月1日起加價，離島長者出行成本將大增，原先兩元的船費，日後會升至3.3元至9.7元不等，升幅最高近4倍。離島區議員劉展鵬昨日指，政府微調兩元優惠，原意是打擊濫用、「長車短搭」等問題，但離島區長者不可能有此情況，偏偏成為政策「開刀」對象，擔心老友記「被困孤島」。

兩元兩折︱地區研判：社會已消化不滿 慎防行政「甩轆」

據聞近日亦有個別政界人士認為，政府財政有改善，可考慮延遲推行「兩元兩折」，減輕長者出行壓力，現時並非削減優惠的好時機。不過有熟悉情況的人士指，未聽聞「兩蚊兩折」會押後，政策已公佈一段長時間，不覺得現在時機敏感，或民情有重大轉變，始終有一日都要落實。勞福局發言人表示，「兩蚊兩折」準備工夫大致完成，如期下月實施。

今年《預算案》「派糖」少甜，但仍有聲音認為紓困力度未足，選委界議員陳凱欣早前就質疑，長者醫療券多年來無加碼，基層市民負擔越來越重。陳凱欣向筆者指，兩元優惠微調在社區反應不及公院收費加價、取消學生津貼般強烈，可能因為去年已充分討論，但提醒當局推行時小心行政問題，減少「甩轆」。她亦期望政府定期透過地區團體、社福機構等，瞭解政策實施後對長者的影響，定期檢討。

有直選議員亦評估，調整兩元優惠討論在地區熱度不高，始終社會已廣泛討論，而新方案只針對10元以上車程，社會有足夠時間消化不滿。但他認為，隨着政策實施臨近，社區討論度會上升，期望政府出動「解說隊」。

作為長者最有「幸福感」的政策，兩元乘車優惠易放難收，政府去年選擇不改動60歲受惠門檻，避過了部分爭議，但原計劃容易滋生濫用，長遠也對公共財政不利，總不可能因民粹理由而迴避推行。

聶風