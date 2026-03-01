兩蚊兩折｜4月起生效 10元或以上車費付正價兩折 一文睇清收費安排重點！

【2元乘車/兩元兩折/2蚊車/長者出行】去年《財政預算案》提出，60歲或以上長者享2元優惠的門檻不變，10元以下車資繼續收2元，車資10元以上則按原價兩折計算，並設每月240程的乘車次數上限。新安排將於今年4月實施，每月限搭240程的方案則預計2027年4月左右實施。《星島頭條》整理關鍵改動，助市民快速掌握政策細節。

相關新聞：2元乘車優惠｜「兩蚊兩折」4月實施 已完成八達通閘機調整 勞福局：踏入最後一公里

今年4月起，兩蚊兩折率先推出，屆時乘搭次數不受限制。新收費實行一年後，才會加入每月240程的優惠上限。當局相信，這個相當於每日約8程車的次數，已足以滿足大部分長者日常出行需要。

第一階段：「兩元兩折」方案今年4月推行；

第二階段：每月240程優惠上限方案2027年4月推行；

10元或以下車資：維持現行2元優惠；

10元以上車資：改為支付原價的兩折。

在新計劃下，受惠資格及具體使用方法將維持不變。凡年滿60歲或以上的香港居民，仍可繼續如常使用「樂悠咭」拍卡乘車，輕鬆享有相關交通優惠。

回到目錄

兩蚊兩折｜ 超過10元付兩折 車資隨時增５倍

「兩元兩折」方案指，受惠人士搭乘成人票價為10元或以下的路線，維持繳付2元車費，而搭乘10元以上路線，則需付全額車費的兩折。新機制下，長者乘搭長途路線的開支將有所增加。以三類常見路線作估算，發現即使車費按兩折計算，實際支付金額均高於現時的2元。其中以長途港鐵路線的額外開支最為顯著。

由於2元乘車優惠不包括機場巴士「A」及「NA」的路線，因此不受「兩蚊兩折」新安排影響。

長途路線｜跨區湊孫 每月隨時加120元

以居住在新界的長者搭乘地鐵出行為例，從屯門站到錦上路站的全額票價為8.3元，受惠長者只需付2元車資，若要前往之後的柯士甸站或尖東站，需付原價22.1元的兩折，即4.42元。

另以港鐵由上水站前往太古站為例，成人原價24.5元，兩折車資為4.9元，實收5元。相比現時2元車費，每程需多付3元。有長者或需定期跨區到子女家中幫忙湊孫，若以每月20日來回計算，一個月便要多付約120元。

以嶼巴來往紅磡至昂坪寶蓮禪寺的1R路線為例，雖只在假日服務，但也在2元優惠範圍內。其成人全程車費高達56.5元，兩折後須支付11.3元，較之前多支付接近5倍。

過海巴士｜車資倍增 跨區工作成重災區

過海巴士亦是「重災區」，以上水至中環的九巴673路線為例，全程成人原價27.9元，兩折後為5.6元，即比之前多支付3.6元。若長者需每日跨區返工，以每月20日來回計算，一個月將多付約144元。

北上路線｜跨境線多付$1.1

至於往返內地的熱門路線，以天水圍往落馬洲的B1號巴士為例，成人原價15.3元，兩折後為3.06元，實收3.1元，比現時多付1.1元。假如長者逢周末北上消遣，一個月來回8次，每月額外開支約為8.8元。

回到目錄

兩蚊兩折｜ 2027年實施每月限240程 八達通查閱機可查程數

「優惠車程設限」方案每月限額240程，即平均每日約8程，超出限額後需支付全額車費。政府與八達通公司商討，在港鐵站設八達通查閱機，以查閱優惠車程剩餘乘搭次數。至於每月限額影響，若受惠人士每日往返乘搭港鐵，即1日2程，每月約60程，遠低於240程限額；但若每日搭10程，則可能超限。現時政府已完成所有八達通閘機調整及試行工作。

回到目錄

項目 現行政策 2026年新政策 （兩元兩折） 2027年新增限制 （優惠車程設限） 10元或以下車資 受惠人士付2元 維持2元 維持2元，計入240程限額 10元以上車資 受惠人士付2元 付原價兩折 兩折，計入240程限額 每月乘達限額 無限制 無限制 上限240程

回到目錄

兩蚊兩折｜目的改善「長車短搭」 冀資源長久公平分配

針對政府新推出的長者交通優惠計劃，坊間有意見認為應將受惠群組分為60至64歲及65歲或以上兩個組別，讓未退休人士支付較多車資。對此，勞工及福利局局長孫玉菡明確表示，新計劃不會以年齡組別作出區分，並解釋指60歲以上的長者，不論是否仍在工作，都為社會付出很多時間，同樣是社會尊重和可以受惠的長者，因此在新計劃下應一視同仁，無需再分組處理。

政府表示，調整計劃是為更有效運用公共開支，並改善「長車短搭」的情況，避免短途乘客佔用長途車程資源。新推出的「兩蚊兩折」方案，旨在讓資源分配更公平、更長久，同時繼續實踐照顧長者交通需要的原意。

回到目錄

相關新聞：

2元乘車優惠︱勞福局：「兩元兩折」明年4月推行 較原計劃提早約5個月 車程設限2027年實行

預算案2025︱「兩元兩折」最遲明年9月實施 孫玉菡：僅360人每月搭逾240程

財政預算案2025懶人包｜2元乘車優惠變「兩蚊兩折」 薪俸稅退稅 學生津貼取消

大棋盤｜2元乘車優惠有細數 「自證」微調作用有限 議員促回復至65歲門檻