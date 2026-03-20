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大棋盤｜小學併校大勢所趨 教界須早日「面對現實」 管浩鳴：現不處理日後「更震撼」

政情
更新時間：09:07 2026-03-20 HKT
發佈時間：09:07 2026-03-20 HKT

教育局日前公布15間資助或官立小學收生不足16人，將獲派0班，須參與「升級併校」。適齡學生人口結構性下跌，教育界生態受衝擊已非新鮮事。弱勢小學的生存空間不足，基於公共資源妥善運用原則，合併確是大勢所趨，這個長年觸動教育界根本利益的問題，總有一日要面對。

「軟着陸」措施已出完 教育局稱褪無可褪

教育局局長蔡若蓮日前預告，未來數年不排除仍有雙位數的學校，因收生不足面臨停辦，直言「軟着陸」的「咕𠱸」措施已經出完，達到「褪無可褪」地步，強調今次並非「合併救校」。

局長說得坦白，潛台詞是既然已給了時間和機會，學校無法自救，總不能永遠「網開一面」，勉強維持學校數目。政府提到，已成立「支援公營學校持續發展專責小組」，支援「0班小一」學校，務實地規劃未來路向，期望順利過渡和持續發展。

學校之間的合併，要克服的現實問題很多，包括教職員之間的山頭因素、不同辦學團體理念能否統合、尋找新校舍等。但觀乎局方近日在網誌及公開發言的取態，似乎已不容學校慢慢思考，要積極想方法面對。

聖公會基德小學派0班 管浩鳴指無可避免

今次獲派0班的15間學校中，包括聖公會將軍澳基德小學。聖公會牧師、立法會議員管浩鳴分析，總體而言除生源不足，學校難以生存主要因素有3個，包括當區人口年齡分布的變化、學校管理層的理念，以及學校本身的硬件老化。他說適齡學童人數減少，大家都明白學校之間的「整合兼併」是無可避免及大勢所趨，若現時再不處理，幾年後適齡學童再減一、兩萬，獲派0班的學校就不是十多間，隨時是數十間，屆時「更震撼」。

他認為要為教職員尋出路，可考慮為提供特殊教育方面培訓，協助轉型，因特殊教育所需的師生比例一定高，過去亦不太多教師投身該範疇，但窮則變變則通，當局亦可趁此契機，將現時的融合教育下的特殊需要學生，過渡至特殊教育，吸納部分在「併校潮」下超額的教師。

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有熟悉相關政策人士指，部分學校已有一定年期，管理層亦因循守舊缺乏創新，早跟不上時代步伐，救之亦無用，已完成歷史任務，光榮結束才是最合理的選擇。

獲派0班的學校數目達雙位數，觀乎輿論反應，除相關的學校管理層、家長表示不捨、合併有難度，在社會上的爭議暫未算太大。蔡若蓮日前明言，勉強維持部分學校數目，對家長、學生以至整個教育生態都不健康，說法直白。在行政主導新時代下，官員似乎也有更多「底氣」作一些易受爭議，但又不得不為之的決定。不過政府中人強調不敢怠慢，會繼續與持份者溝通，妥善處理過渡問題。

聶風
 

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