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升級併校︱蔡若蓮：15間官津小學收生不足16人 將獲派0班 (附學校名單)

教育新聞
更新時間：14:16 2026-03-17 HKT
發佈時間：14:16 2026-03-17 HKT

蔡若蓮今日(3月17日)會見傳媒，證實今年有14所資助小學及1所官立小學收生不足16人，將獲派0班。這是首次有15間學校於同一年獲派0班。為協助獲派0班學校暢順過渡，並且對各方的影響減至最低，蔡若蓮表示成立了「支援公營學校持續發展專責小組」，由教育局副秘書長李碧茜作主席。

教育局已要求相關學校在下午向家長公布安排。當局在晚上公布相關學校名單：

其中，救世軍韋理夫人紀念學校由2024/25學年起與救世軍中原慈善基金學校合併，因應學校的選擇，該校可受惠於今日公布的優化便利措施。

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