Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教育局更新資助小學未來路向優化方案 「叩門位」安排延長三個學年

教育新聞
更新時間：15:47 2026-03-17 HKT
發佈時間：15:47 2026-03-17 HKT

就小一人數持續減少，教育局更新資助小學未來路向優化方案。其中在小學合併方案方面，如該校在合併後首3個學年內，首次於小一派位中，其獲派新生人數少於16人，不獲批開辦資助小一班級，可獲豁免申請方案一次，並可無條件參加下年度的小一派位。

收生不足16人 可獲豁免申請方案一次

教育局更新資助小學未來路向優化方案。資料圖片
教育局更新資助小學未來路向優化方案。資料圖片

如該校在過渡期內或之後，未能在小一派位中獲批開辦資助的小一班級，該校只可選擇申請方案，包括轉為私營方案或停辦。如該校不選擇任何方案，或所選擇的方案不獲批准，教育局會於該年起計的第三個學年時，停止向該校發放資助，而該校亦將結束營辦。

另外，由2023/24學年開始，教育局於公營學校小一級實行減少每班使用「叩門位」的試行安排。對於每班 25 人的小學，平均每班的「叩門位」由 2 個變為1 個；而每班30人的小學，則由3個變為2個。教育局經仔細審視最新情況後，此試行安排會延長三個學年至2028/29 學年。

延伸閱讀：

縮班殺校︱蔡若蓮：15間官津小學收生不足16人 將獲派0班

縮班殺校︱教局公布「點人頭」結果 公營中學減6班中一 長洲官中面臨「殺校」
 

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
打擊亂過馬路 網民直擊葵芳「戰況」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照衝？｜Juicy叮
打擊亂過馬路 網民直擊葵芳「戰況」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照衝？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
何伯擬認罪，何太則打算不認罪接受審訊。黃巧兒攝
01:17
何伯何太互毆案 何伯擬認罪5.6答辯 官稱大機會判監 何太擬不認罪明年2月審 申回內地居住遭拒
社會
6小時前
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
生活百科
20小時前
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
影視圈
2026-03-16 10:00 HKT
墮樓女生由救護車送院搶救。蔡楚輝攝
珍惜生命｜粉嶺16歲女學生校園墮樓 送院搶救
突發
5小時前
啟德居屋改建開放式廚房 恐涉3大風險「開門見洗手盆」犯風水大忌
啟德居屋改建開放式廚房 恐涉3大風險「開門見洗手盆」犯風水大忌
家居裝修
10小時前
星島申訴王|揭深圳私人影院 賣拍拖感覺 推戀愛套餐 ¥899「熱戀期」可接吻
04:18
星島申訴王 | 揭深圳私人影院賣拍拖感覺 戀愛套餐 ¥1199推情慾飛行棋
放蛇直擊
8小時前
預約家庭醫學門診全攻略！HA Go手機App 3步預約 網民熱議「時地人」4招增成功機率 （附預約教學）
預約家庭醫學門診全攻略！HA Go手機App 3步預約 網民熱議「時地人」4招增成功機率 （附預約教學）
生活百科
23小時前
前TVB上位小花11年婚姻亮紅燈？與老公合照絕跡晒母子合照洩心聲：只有我一個人在努力
前TVB上位小花11年婚姻亮紅燈？與老公合照絕跡晒母子合照洩心聲：只有我一個人在努力
影視圈
5小時前
滙豐戶口5月推新收費 櫃位入票及打簿要畀錢 設外幣現鈔存款費用 即睇邊類客可豁免
滙豐戶口5月推新收費 櫃位入票及打簿要畀錢 設外幣現鈔存款費用 即睇邊類客可豁免
投資理財
2026-03-16 15:40 HKT