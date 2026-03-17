教育局更新資助小學未來路向優化方案 「叩門位」安排延長三個學年

就小一人數持續減少，教育局更新資助小學未來路向優化方案。其中在小學合併方案方面，如該校在合併後首3個學年內，首次於小一派位中，其獲派新生人數少於16人，不獲批開辦資助小一班級，可獲豁免申請方案一次，並可無條件參加下年度的小一派位。

收生不足16人 可獲豁免申請方案一次

教育局更新資助小學未來路向優化方案。資料圖片

如該校在過渡期內或之後，未能在小一派位中獲批開辦資助的小一班級，該校只可選擇申請方案，包括轉為私營方案或停辦。如該校不選擇任何方案，或所選擇的方案不獲批准，教育局會於該年起計的第三個學年時，停止向該校發放資助，而該校亦將結束營辦。

另外，由2023/24學年開始，教育局於公營學校小一級實行減少每班使用「叩門位」的試行安排。對於每班 25 人的小學，平均每班的「叩門位」由 2 個變為1 個；而每班30人的小學，則由3個變為2個。教育局經仔細審視最新情況後，此試行安排會延長三個學年至2028/29 學年。

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