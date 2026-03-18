小學併校︱15校獲派0班 李家超、周潤發母校恐不保 鮮魚行學校第三度面臨停辦
發佈時間：11:02 2026-03-18 HKT
教育局局長蔡若蓮昨會見傳媒，證實今年有14所資助小學及1所官立小學收生不足16人，將獲派0班，數量創新高。15所學校當中，榜上有名的學校包括特首李家超的母校五邑工商總會學校、藝人周潤發及溫碧霞母校，前身為鳴遠小學的景林天主教小學。
景林天主教小學前身調景嶺鳴遠小學
景林天主教小學前身「調景嶺鳴遠小學」，1990年遷校至景林邨後改名為景林天主教小學，周潤發及溫碧霞曾在遷校及改名前就讀該小學，是學校舊生。
李家超2024年曾到母校參加65周年校慶
五邑工商總會學校獲教育局派零班，學校創辦超過67年，當中著名校友為特首李家超、音樂人周啟生等，2024年慶祝65周年校慶時，李家超有到母校出席校慶活動。
鮮魚行學校兩度瀕臨殺校 再次上榜
鮮魚行學校佔地約1萬平方平，於1969年創校，曾於2004年及2007年兩度瀕臨殺校，靠特別視學及申辦私營小一班成功復活，然而到今年再次上榜，再度面臨收生不足、停辦危機。鮮魚行校長施志勁坦言生源下跌是結構性的問題，早料到獲派0班「不是今年就是明年」。他指該校服務很多基層或有需要學生，無論學校最終作何決定，均以保護學生最大利益為最重要。
鮮魚行校長：其他學校未必會想（與我們）合併
至於發展方案，施志勁嘆稱「其他學校未必會想與你合併，或者願意合併的學校離我們很遠，就有很多問題要處理。」他透露自行階段收到12人，其後兩人決定轉讀特殊學校。校方昨逐一向家長釋除疑慮，「來年收0班是現實，但不代表學生沒書讀。」
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教育局局長蔡若蓮表示，學齡人口持續下降，過往的「軟着陸」措施已消化，達「褪無可褪」，必須以更積極主動的方式應對。為此，局方同步更新小學規劃的優化方案，為合併學校提供過渡期內的「豁免」，並成立專責小組，她鼓勵學界及早規劃「合併升級」，「唔好真係等到去到零班，無選擇的救校方案，我哋係『合併升級』，唔係『合併救校』」。
下學年獲派0班學校名單：
|地區
|學校
|中西區
|新會商會學校
|東區
|筲箕灣官立小學
|東區
|啓基學校（港島）
|東區
|基督教港信義會信愛學校
|東區
|救世軍韋理夫人紀念學校
|離島
|中華基督教會長洲堂錦江小學
|西貢
|景林天主教小學
|西貢
|聖公會將軍澳基德小學
|深水埗
|五邑工商總會學校
|深水埗
|深水埔街坊福利會小學
|油尖旺
|鮮魚行學校
|北區
|方樹福堂基金方樹泉小學
|沙田
|吳氏宗親總會泰伯紀念學校
|葵青
|柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校
|屯門
|世界龍岡學校劉德容紀念小學
其中，救世軍韋理夫人紀念學校由2024/25學年起與救世軍中原慈善基金學校合併，因應學校的選擇，該校可受惠於今日公布的優化便利措施。
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