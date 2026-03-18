小學併校︱15校獲派0班 李家超、周潤發母校恐不保 鮮魚行學校第三度面臨停辦

教育局局長蔡若蓮昨會見傳媒，證實今年有14所資助小學及1所官立小學收生不足16人，將獲派0班，數量創新高。15所學校當中，榜上有名的學校包括特首李家超的母校五邑工商總會學校、藝人周潤發及溫碧霞母校，前身為鳴遠小學的景林天主教小學。

景林天主教小學前身調景嶺鳴遠小學

景林天主教小學前身「調景嶺鳴遠小學」，1990年遷校至景林邨後改名為景林天主教小學，周潤發及溫碧霞曾在遷校及改名前就讀該小學，是學校舊生。

李家超2024年曾到母校參加65周年校慶

五邑工商總會學校獲教育局派零班，學校創辦超過67年，當中著名校友為特首李家超、音樂人周啟生等，2024年慶祝65周年校慶時，李家超有到母校出席校慶活動。

鮮魚行學校兩度瀕臨殺校 再次上榜

鮮魚行學校佔地約1萬平方平，於1969年創校，曾於2004年及2007年兩度瀕臨殺校，靠特別視學及申辦私營小一班成功復活，然而到今年再次上榜，再度面臨收生不足、停辦危機。鮮魚行校長施志勁坦言生源下跌是結構性的問題，早料到獲派0班「不是今年就是明年」。他指該校服務很多基層或有需要學生，無論學校最終作何決定，均以保護學生最大利益為最重要。

鮮魚行校長：其他學校未必會想（與我們）合併

至於發展方案，施志勁嘆稱「其他學校未必會想與你合併，或者願意合併的學校離我們很遠，就有很多問題要處理。」他透露自行階段收到12人，其後兩人決定轉讀特殊學校。校方昨逐一向家長釋除疑慮，「來年收0班是現實，但不代表學生沒書讀。」

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教育局局長蔡若蓮表示，學齡人口持續下降，過往的「軟着陸」措施已消化，達「褪無可褪」，必須以更積極主動的方式應對。為此，局方同步更新小學規劃的優化方案，為合併學校提供過渡期內的「豁免」，並成立專責小組，她鼓勵學界及早規劃「合併升級」，「唔好真係等到去到零班，無選擇的救校方案，我哋係『合併升級』，唔係『合併救校』」。

下學年獲派0班學校名單：

地區 學校 中西區 新會商會學校 東區 筲箕灣官立小學 東區 啓基學校（港島） 東區 基督教港信義會信愛學校 東區 救世軍韋理夫人紀念學校 離島 中華基督教會長洲堂錦江小學 西貢 景林天主教小學 西貢 聖公會將軍澳基德小學 深水埗 五邑工商總會學校 深水埗 深水埔街坊福利會小學 油尖旺 鮮魚行學校 北區 方樹福堂基金方樹泉小學 沙田 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 葵青 柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校 屯門 世界龍岡學校劉德容紀念小學

其中，救世軍韋理夫人紀念學校由2024/25學年起與救世軍中原慈善基金學校合併，因應學校的選擇，該校可受惠於今日公布的優化便利措施。

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