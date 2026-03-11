張國鈞向商界及專業界別推廣香港專業服務優勢 正準備推出《出海成功案例實錄》第二版

律政司副司長張國鈞今日（11日）出席由英格蘭及威爾斯特許會計師協會與太平洋盆地經濟理事會合辦的圓桌午宴，與一眾商界及專業界別就香港的國際商務合作和企業出海協作等重要題目分享交流。

總結多項香港專業服務獨特優勢

張國鈞在會上總結多項香港專業服務的獨特優勢，包括香港實行普通法，中英雙語並行，為企業提供穩定、透明、可預測的營商環境；會計、法律、金融等領域從業員具國際視野，熟悉全球標準，擅長處理複雜跨境事務。

他續指，香港匯聚了不同專業領域的頂尖人才及具影響力的國際專業組織 （如ICAEW與PBEC等），形成一個高效協作的服務生態系統。它們具國際視野、區域網絡與市場洞察力，使香港能夠為企業提供「一站式」的跨境專業支持，真正做到「將國際標準轉化為本地實踐」。

張國鈞表示，律政司已於去年12月啟動由他本人領導的「香港專業服務出海平台」（GoGlobal Platform），並推出首版《香港專業服務助力中國內地企業出海成功案例實錄》，協助企業精準對接專業夥伴。他表示，律政司正準備推出《成功案例實錄》第二版，並將繼續與業界攜手，推動政策成果落地，讓香港成為企業國際化的可靠夥伴。