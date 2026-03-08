Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳家珮逆線行車︱李慧琼：立法會監察委員會正處理個案 合適時候進一步公布

政情
更新時間：11:31 2026-03-08 HKT
發佈時間：11:31 2026-03-08 HKT

新民黨立法會議員陳家珮早前被揭發在灣仔謝斐道逆線行車，警方調查後以傳票方式控告陳家珮「不小心駕駛」。全國人大常委、身兼立法會監察委員會主席的立法會主席李慧琼在北京表示，立法會監察委員會正處理相關個案，合適時候會有進一步公布。

早前被控告「不小心駕駛」

有網民早前在社交媒體上載短片，顯示於今年1月23日早上8時許，一輛黑色電動私家車在灣仔謝斐道逆線行駛，前方至少有多輛閃燈的消防車，群組內亦流傳另一張相片，可見涉事啡短髮司機身穿粉紅色西裝外套，正下車準備離開停車場。新民黨立法會議員陳家珮事後回覆《星島》查詢時確認，相中人正是她：「知道逆線行車行為不對，亦認同觀感不好，但當時已確定安全才駛入，且沒有阻礙消防人員行動。」

警方上周回覆《星島》查詢時表示，早前以傳票方式控告陳家珮「不小心駕駛」。陳家珮回覆《星島》時表示，目前已無再「揸車」，改為乘搭巴士、地鐵、的士等。

記者：郭詠欣 北京報道

相關新聞：

陳家珮逆線行車｜警方徵詢法律意見後 以傳票控告陳家珮不小心駕駛

陳家珮逆線行車｜親身到警署錄取口供 陳家珮承認：今次做咗好錯嘅決定

大棋盤︱陳家珮料成新守則第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危駕免「累街坊」？

陳家珮逆線行車︱被控不小心駕駛 罪名較輕？陳家珮：上庭後再回應 無再「揸車」改搭巴士

