大棋盤︱陳家珮料成新守則第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危駕免「累街坊」？

近期公職人員行為操守廣受關注，新一屆立法會上任未滿月，已有議員捲入爭議事件。新民黨議員陳家珮被揭於灣仔逆線行車，起初仍辯稱「趕開會」、「確認安全才駛入」，之後才公開道歉，事件已明顯影響她個人、新民黨甚至立法會的形象。今屆立法會實施新的議員守則，相信事件很難避免「開file」，勢成為新履職制度的「第一滴血」。

陳家珮逆線行車︱初時一度辯解 發現勢色不對立即「止血」

正如立法會前主席梁君彥經常形容，立法會像一個金魚缸，議員會被放大檢視，因此更要謹言慎行。今次陳家珮違例「斷正」，是非對錯已很明顯，她最初回應只承認「觀感不好」，但網上輿情明顯不收貨，質疑屬掩飾過錯。據知，當晚陳家珮與黨友已發現勢頭不對，認為要盡快道歉「止血」，於是深夜在社交平台發帖道歉，翌日出席電台節目再次解畫並致歉。

黨領導解畫指陳家珮「經費不足」 同僚：火上加油

多名議會中人說，立法會議員應盡量聘請司機，避免自行開車，尤其是工作日，一來若捲入交通違例或意外，或對公眾形象有影響；二來議員工作忙，請專人開車，自己可騰出多些時間在車程中看文件、與官員或傳媒溝通，甚至「補眠」。有前議員指，曾試過開會一整天後開車，但由於太累難以集中精神，要臨時找地方停車稍作休息，自此不敢再自行駕車。

對於新民黨領導層解釋，陳家珮工作經費不足，資源投放在地區，不能聘請司機，有議員向筆者直言是「火上加油」，無論資源如何不足，都不能成為違法理由，何況是公眾人士，會做壞榜樣；況且若議員經費不足，就請不起司機，「豈非間接話緊其他有請司機的議員，投放少咗資源喺市民身上？」亦有資深議員指出，立法會實報實銷工作安排中，確實不包括專職司機，但議員亦可聘請議員助理為自己開車，只要出入地點與工作有關便符合規定的報銷資格。

根據《立法會議員守則》，若有關違規的投訴事項正由執法機關調查，要待調查或法律程序完結，監察委員會才可繼續處理個案，因此監委會主席李慧琼已表明，暫不會考慮、調查及評論此事。不過有委員認為，法律程序完成後「唔開file好難講得過去」，雖然初步看事件性質未嚴重到要動用「極刑」，但此乃明顯過錯，若然證據確鑿仍不處理，反而不利維護新制度的公信力。處分機制分為5級，包括書面警告、譴責，以至暫停職務並扣減酬津等。

陳家珮最終被控不小心駕駛抑或危險駕駛，仍屬未知數，有議員坦言，「不小心駕駛」定義闊，如跟車太貼、不慎轉錯線等都屬違例，可能不少議員都曾中招，只是陳家珮今次被「斷正」。若此例一開，有人擔心日後輕微違例，如違例泊車等，事無大小都要上報監委會，議員面臨更大輿論壓力；更有人直言，「直接告佢危駕，大家反而安心啲」。

陳家珮已是第二屆擔任立法會議員，更以領導層接班人身份轉戰直選，被寄予厚望擔大旗。據聞事件爆出後，人大政協、選委群組之間討論非常熱烈，一面倒批評陳家珮，無論是駕駛行為抑或公關應對，但認為「罪不至死」要辭職。

律政司司長林定國近日出席青少年軍活動後分享感想，提到法治的根本基礎在於明白社會必須要有規矩，並理解守規矩重要性，如不懂守規矩，不明白規則的意義，便無從談起更高層次的法治。此番話若放在今次違例駕駛事件，可謂擲地有聲。

聶風