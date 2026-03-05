陳家珮逆線行車︱被控不小心駕駛 罪名較輕？陳家珮：上庭後再回應 無再「揸車」改搭巴士

新民黨立法會議員陳家珮早前被揭發在灣仔謝斐道逆線行車，她承認涉案，並到警方港島總區交通部錄取口供。警方今日（5日）回覆《星島頭條》查詢時表示，早前以傳票方式控告陳家珮「不小心駕駛」。陳家珮回覆《星島頭條》時表示，目前已無再「揸車」，改為乘搭巴士、地鐵、的士等。

議助團隊「無一個識揸車」

至於有否請司機接載出入，她稱現時有一位以前認識的司機能暫時幫忙接送，惟自己的議助團隊「無一個識揸車」。問及被控「不小心駕駛」是否已算是較輕罪名，陳家珮表示，上庭之前未能回應案件，上庭後會再一併回應。

「不小心駕駛」最高可罰$5000及監禁6個月

根據第374章《道路交通條例》，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人，即屬不小心駕駛。違者最高可處第2級罰款（5000元）及監禁6個月。

曾解釋「趕時間開會」 稱確定安全才駛入

陳家珮早前就「逆線行車」事件解釋，原計劃於當日早上8時許泊車後前往附近開會。她稱自己等候一段時間，曾繞行回頭觀察，留意到有3輛消防車停在該路段，形容「消防員正在工作中。」為免打斷他們執行職務，她未有上前查詢，但因趕時間開會，判斷消防車短時間內不會駛離，而該停車場只有一個出入口，故馬上駛進停車場。」她強調當時確定安全才駛入，且沒有阻礙消防人員行動。

當晚致歉：日後嚴謹端正遵守規則

當晚深夜陳家珮亦在社交平台發帖文，表示「向香港廣大市民致歉」，並承認忽視道路規則，作出錯誤判斷。陳家珮之後到港島交通部自首及錄取口供，她就事件向公眾致歉，並稱會改善駕駛態度，短時間不會駕駛。