Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳家珮逆線行車︱被控不小心駕駛 罪名較輕？陳家珮：上庭後再回應 無再「揸車」改搭巴士

政情
更新時間：17:39 2026-03-05 HKT
發佈時間：17:39 2026-03-05 HKT

新民黨立法會議員陳家珮早前被揭發在灣仔謝斐道逆線行車，她承認涉案，並到警方港島總區交通部錄取口供。警方今日（5日）回覆《星島頭條》查詢時表示，早前以傳票方式控告陳家珮「不小心駕駛」。陳家珮回覆《星島頭條》時表示，目前已無再「揸車」，改為乘搭巴士、地鐵、的士等。

議助團隊「無一個識揸車」

至於有否請司機接載出入，她稱現時有一位以前認識的司機能暫時幫忙接送，惟自己的議助團隊「無一個識揸車」。問及被控「不小心駕駛」是否已算是較輕罪名，陳家珮表示，上庭之前未能回應案件，上庭後會再一併回應。

「不小心駕駛」最高可罰$5000及監禁6個月

根據第374章《道路交通條例》，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人，即屬不小心駕駛。違者最高可處第2級罰款（5000元）及監禁6個月。 

相關新聞：

陳家珮逆線行車｜警方徵詢法律意見後 以傳票控告陳家珮不小心駕駛

陳家珮逆線行車｜親身到警署錄取口供 陳家珮承認：今次做咗好錯嘅決定

大棋盤︱陳家珮料成新守則第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危駕免「累街坊」？

曾解釋「趕時間開會」 稱確定安全才駛入

陳家珮早前就「逆線行車」事件解釋，原計劃於當日早上8時許泊車後前往附近開會。她稱自己等候一段時間，曾繞行回頭觀察，留意到有3輛消防車停在該路段，形容「消防員正在工作中。」為免打斷他們執行職務，她未有上前查詢，但因趕時間開會，判斷消防車短時間內不會駛離，而該停車場只有一個出入口，故馬上駛進停車場。」她強調當時確定安全才駛入，且沒有阻礙消防人員行動。

當晚致歉：日後嚴謹端正遵守規則

當晚深夜陳家珮亦在社交平台發帖文，表示「向香港廣大市民致歉」，並承認忽視道路規則，作出錯誤判斷。陳家珮之後到港島交通部自首及錄取口供，她就事件向公眾致歉，並稱會改善駕駛態度，短時間不會駕駛。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
12小時前
01:11
粉錦公路綠的迎頭撼夾斗貨車 的士司機女乘客被困 送院雙亡
突發
5小時前
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
01:58
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
政情
8小時前
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
2026-03-04 15:40 HKT
正月十五後「揮春要全拆」？「福字月曆」都要拆？師傅警告PO掀議 網民曬Chiikawa求放過 原來呢啲可留｜Juicy叮
正月十五後「揮春要全拆」？「福字月曆」都要拆？師傅警告PO掀議 網民曬Chiikawa求放過 原來呢啲可留｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
影視圈
9小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
7小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾
鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾
影視圈
6小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
2026-03-04 16:14 HKT