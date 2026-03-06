兩會2026｜丁薛祥晤港區政協 肯定特區妥善處理大火 提5點意見包括搶抓「十五五」機遇

主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥今早（6日）出席港澳政協聯組會議，歷時約兩小時。全國政協常委唐英年會後表示，丁薛祥曾提及宏福苑大火，肯定政府有穩妥處理善後，又向政協提出5點意見，包括搶抓「十五五」規劃機遇、支持行政主導等。

香港去年有「三大」：大選、大案及大火

唐英年引述丁薛祥在會上先提到去年國家發展良好，無論是貿易、進出口，國家經濟增長預測亦達到5%目標，成績良好，之後提到香港有「三大」，包括成功大選；大案，即是黎智英案，認為對待國家安全要嚴正以待；大火，形容一個地方較大就會發生意外事情，肯定政府妥善處理。

丁薛祥：無受到別有用心人士利用火災擾亂香港

全國政協委員蘇長荣會後引述丁薛祥說，肯定特區政府處理大埔宏福苑火災的工作， 形容為有序、及時。 蘇長荣說，丁薛祥提到香港特區政府處理宏福苑火災，及時發揮各方面力量，亦當機立斷決定如期舉行立法會選舉，無受到別有用心人士利用火災擾亂香港、擾亂民心。

要求做好選委會選舉、加快發展北都

唐英年又引述丁薛祥對委員有5點意見，包括支持行政長官及特區政府行政主導、要做好今年的選委會選舉、繼續支持香港繁榮發展、加快發展北都，以及要搶抓「十五五」規劃的機遇。他亦稱，丁要求香港加快發展創新產業及人才之都，壯大發展愛國、愛港、愛澳的力量，且強調未來的政權是必須牢牢地掌握在愛國者手上。

蘇長荣引述丁薛祥說，香港特區將制定首個「五年規劃」是好事，指香港不能只站在香港看發展，要立足國家及大灣區的發展來看。他又引述丁薛祥指，要全力推動港澳高質量發展，將傳統產業、先進產業、未來產業一起統籌發展，除了以往的房地產外，也要考慮其他產業發展，要看世界先進產業趨勢。

另一名全國政協委員、律師會前會長彭韻僖說，丁薛祥提及國家安全，指外部勢力仍在，要防止外國干預，國家安全是大事大非的事，要行動有力，依法辦理案件。另外「十五五」是中國現代化的關鍵時期，香港要融入國家發展大局，要緊握在愛國者手中。港澳地區要推動高質量發展，關注北部都會區和河套區等合作平台。

記者：郭詠欣、李健威 北京報道

攝影：李健威、郭詠欣

