Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026｜丁薛祥晤港區政協 肯定特區妥善處理大火 提5點意見包括搶抓「十五五」機遇

政情
更新時間：13:47 2026-03-06 HKT
發佈時間：13:47 2026-03-06 HKT

主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥今早（6日）出席港澳政協聯組會議，歷時約兩小時。全國政協常委唐英年會後表示，丁薛祥曾提及宏福苑大火，肯定政府有穩妥處理善後，又向政協提出5點意見，包括搶抓「十五五」規劃機遇、支持行政主導等。

香港去年有「三大」：大選、大案及大火

唐英年引述丁薛祥在會上先提到去年國家發展良好，無論是貿易、進出口，國家經濟增長預測亦達到5%目標，成績良好，之後提到香港有「三大」，包括成功大選；大案，即是黎智英案，認為對待國家安全要嚴正以待；大火，形容一個地方較大就會發生意外事情，肯定政府妥善處理。

丁薛祥：無受到別有用心人士利用火災擾亂香港

全國政協委員蘇長荣會後引述丁薛祥說，肯定特區政府處理大埔宏福苑火災的工作， 形容為有序、及時。 蘇長荣說，丁薛祥提到香港特區政府處理宏福苑火災，及時發揮各方面力量，亦當機立斷決定如期舉行立法會選舉，無受到別有用心人士利用火災擾亂香港、擾亂民心。

要求做好選委會選舉、加快發展北都

唐英年又引述丁薛祥對委員有5點意見，包括支持行政長官及特區政府行政主導、要做好今年的選委會選舉、繼續支持香港繁榮發展、加快發展北都，以及要搶抓「十五五」規劃的機遇。他亦稱，丁要求香港加快發展創新產業及人才之都，壯大發展愛國、愛港、愛澳的力量，且強調未來的政權是必須牢牢地掌握在愛國者手上。

蘇長荣引述丁薛祥說，香港特區將制定首個「五年規劃」是好事，指香港不能只站在香港看發展，要立足國家及大灣區的發展來看。他又引述丁薛祥指，要全力推動港澳高質量發展，將傳統產業、先進產業、未來產業一起統籌發展，除了以往的房地產外，也要考慮其他產業發展，要看世界先進產業趨勢。

另一名全國政協委員、律師會前會長彭韻僖說，丁薛祥提及國家安全，指外部勢力仍在，要防止外國干預，國家安全是大事大非的事，要行動有力，依法辦理案件。另外「十五五」是中國現代化的關鍵時期，香港要融入國家發展大局，要緊握在愛國者手中。港澳地區要推動高質量發展，關注北部都會區和河套區等合作平台。

記者：郭詠欣、李健威 北京報道

攝影：李健威、郭詠欣

相關新聞 ：

兩會2026｜港澳政協召開聯組會議 丁薛祥：行政主導不是行政長官一人的事 是社會共同責任 要共同配合及支持

大棋盤｜「十五五」論少子化應對 香港可借鑑完善人口規劃

兩會每日精華｜全國人大開幕 經濟增長目標4.5%至5% 「十五五」草案提出「提升港澳依法治理效能」

「十五五」綱要草案：提升港澳治理效能 支持更好融入和服務國家發展大局 加快北都建設

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
21小時前
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
2026-03-05 12:02 HKT
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
影視圈
16小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-05 13:49 HKT
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身 66歲竟滲少女味雍容華貴 同場前TVB主播被比下去？
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身  66歲竟滲少女味雍容華貴  同場前TVB主播被比下去？
影視圈
5小時前
將軍澳醫院85歲腸癌女病人疑造口手術出錯 三周後始揭發 同日死亡
01:22
將軍澳醫院85歲腸癌女病人疑造口手術出錯 三周後始揭發 同日死亡
社會
4小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
23小時前
02:22
星島申訴王 | 買600元斤花膠中伏似避孕套 海味專家教揀靚花膠：合成膠無營養價值
申訴熱話
6小時前