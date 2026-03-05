兩會每日精華｜全國人大開幕 經濟增長目標4.5%至5% 「十五五」草案提出「提升港澳依法治理效能」

十四屆全國人大四次會議早上開幕，國家主席習近平等領導人出席。國務院總理李強發表任內第三份政府工作報告，並向人大提請審查第十五個「五年規劃」綱要草案，簡稱「十五五」規劃。

全年經濟增長目標為4.5%至5%左右

政府工作報告提出今年的全年經濟增長目標為4.5%至5%左右，比去年的目標「5%左右」略為下調，但符合市場預期。「擴內需」仍然是振興經濟的重點，今年計劃發行超長期特別國債1.3萬億人民幣，有2500億元用來支持消費品「以舊換新」工作。

整治「內卷式」競爭 反壟斷、反不正當競爭

近年，內地汽車、外賣等行業不時爆發價格戰，造成惡性競爭，令企業生意難做。報告提到深入整治「內卷式」競爭，加大價格執法等手段，反壟斷、反不正當競爭。

無論是今年的政府工作報告，還是「十五五」草案，都提出要加快高水平科技自立自強，針對人工智能、量子科技、生物科技、新能源等前沿科技發展進行戰略部署，開放應用場景，打造航空航天、低空經濟等新興支柱產業。

「融入國家發展大局」 升級為「融入和服務國家大局」

港澳部分，重申堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。同去年不同的是，首次把「融入國家發展大局」 升級為「融入和服務國家大局」，並新增了「提升港澳依法治理效能」等表述。

香港的角色定位方面，「十五五」規劃明確支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，支持香港建設國際創新科技中心，加快北部都會區建設。此外，要有序推進與內地金融市場互聯互通，支持港澳打造國際高端人才集聚高地。

記者：郭詠欣 北京報道

相關新聞：

兩會每日精華｜全國政協會議開幕 王滬寧發表工作報告 緊扣「十五五」任務深入調研