兩會2026｜澳區政協委員：受政府工作報告鼓舞 強化責任擔當 提升履職能力

十四屆全國人大四次會議今早（5日）在北京人民大會堂開幕，國務院總理李強發表政府工作報告。澳門全體全國政協委員今午舉行澳區政協小組會議，多名委員表示受政府工作報告鼓舞，決心強化責任擔當，提升履職能力。

阮建昆：持續學習習近平新時代中國特色社會主義思想

澳區全國政協委員阮建昆表示，政府工作報告充分體現了中央政策，並貫穿以人民為中心的發展思想。他表示，政協的工作成果，不論在經濟發展、社會建設還是生態文明方面，均透過改善調研方式，充分發揮專門協商機構的作用，為國家科學決策提供有力支持，對此他深受鼓舞。

阮建昆表示，決心強化責任擔當，提升履職能力。對於未來工作，他將持續學習習近平新時代中國特色社會主義思想，並致力提高調研能力，深入澳門社區及基層，以提出有深度、有溫度的意見和建議。

羅奕龍：未來結合自身醫療專業 提務實建議

澳區全國政協委員兼澳門衞生局局長羅奕龍表示，兩會工作報告令人鼓舞，為委員履職指明方向。他強調，提案是將民意轉化為治理效能的關鍵，未來會結合自己的醫療專業，提出務實建議，為「健康中國」與「健康澳門」貢獻力量。

澳區全國政協委員莫志偉表示，全國政協工作報告「文本不多但內容豐富而實在」，讓他深受鼓舞，將認真學習並貫徹落實報告精神。他強調，必須善用澳門的優勢與定位，以「一個中心、一平台、一基地、一高地」作為基本盤，發揮澳門精準聯繫人的作用，在推動灣區產業協同及推進「澳琴一體化」上先行先試，貢獻政協委員的更大力量。

澳區全國政協委員黃潔貞指，報告肯定政協委員過去一年協商和提案工作，感到非常鼓舞，並指出今年是國家「十五五」規劃的開局之年，她在提案時會加強著墨結合澳門的發展，回澳後亦會傳達好兩會精神。

記者：郭詠欣、李健威 北京報道

攝影：李健威、劉駿軒

相關新聞：

「十五五」綱要草案：提升港澳治理效能 支持更好融入和服務國家發展大局 加快北都建設

兩會2026︱《政府工作報告》不足1000字簡略版 3分鐘一文睇清重點