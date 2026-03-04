兩會2026｜李家超晤清華大學黨委書記邱勇 與在京港生交流 勉努力學習多了解國家發展

行政長官李家超今日（4日）繼續北京訪問行程，與當地高校領導會面，並與在京學習的香港青年交流。他今天下午到訪清華大學，與清華大學黨委書記邱勇會面，並出席香港北京高校校友聯盟舉行的在京港生座談會。

歡迎清華加強與香港高校合作 把優勢學科及課程帶到北都大學城

李家超指20多年前曾在清華大學參與公務員研習班，很高興今日能回到校園，還看到了他當年的研習班照片和學生證，很多回憶湧現，令他倍感溫暖和振奮。他與邱勇書記會面時表示，清華大學是頂尖大學，歡迎清華加強與香港高校合作，把優勢學科及課程帶到北部都會區大學城，實現優勢互補、協同發展。

到訪清華大學期間，李家超與數十位在北京不同高校讀書的香港青年會面，並為優秀在京港生獲獎者頒發證書。

座談會結束後，他與數位在京港生深入交流，了解他們在北京的學習、生活點滴和未來職業規劃。他們各有所長，在科研、藝術、社會服務等方面皆有亮眼表現。有化學專業博士生就抑鬱症發生和治療已發表過多篇論文；亦有機械工程專業博士生深入研究植物細胞打印，科研項目獲國家支持。這些學生科研成果豐碩、藝術作品出彩，才華橫溢、年輕有為，而且熱愛祖國、積極推動京港交流，亦深耕青年服務與文化傳播，令他印象深刻和深感自豪。

李家超鼓勵在京港生努力學習

李家超鼓勵在京港生努力學習，多了解國家在經濟、政治、文化及創科方面的最新發展，多結交來自五湖四海的同學，融入和感受內地生活，從中吸收內地發展經驗，畢業後可將所學知識和見識帶回香港，推動香港加快發展，亦歡迎學生留在內地尋找適合的發展機會、報效國家。他又告訴學生們，指他們的優勢在於既有香港成長經歷，亦了解國家最新發展，可成為促進兩地文化交流、民心相通的橋樑角色，為香港以至國家發展多做貢獻。