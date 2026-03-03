Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026︱港區人大政協抵京 訪中央港澳辦新大樓 獲夏寶龍看望

政情
更新時間：16:42 2026-03-03 HKT
全國兩會即將在北京召開，一眾港區全國人大代表、全國政協委員今早（3月3日）乘坐包機上京，中午抵埗後即到訪港澳辦的新辦公大樓。據了解，中央港澳辦主任夏寶龍將「看望」來京開會的人大政協。

下午2時半左右，一眾港區全國人大代表、政協委員陸續到場，包括港區全國人大常委李慧琼、港區全國人大馬逢國、陳勇、陳仲尼；全國政協常委唐英年、林建岳、施榮懷、何超瓊、高永文，全國政協人口資源環境委員會副主任蔡加讚、全國政協委員范駿華等。

港澳辦去年底喬遷新址 設計融入港澳元素

港澳辦自2023年升格為中共中央直屬機構，去年12月底喬遷至北京市西城區前門西大街109號的新址。港澳辦日前邀請駐京媒體參觀，大樓設計融入港澳元素，大門圍欄等有「紫荊花」、「蓮花」圖案，樓內設有紫荊廳、蓮花廳兩個專廳，接待港澳來賓。今次是眾代表及委員首次到訪新大樓。

記者：郭詠欣、李健威在北京報道

相關新聞：

大棋盤︱人大政協元宵節獲看望 趁機訪北京「新景點」

兩會2026︱李家超抵達北京 中央港澳辦一局代表機場迎接

兩會2026︱特首及人大政協今早出發往北京 李慧琼倡推動更多國債在港發行

