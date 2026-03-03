Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大棋盤︱人大政協元宵節獲看望 趁機訪北京「新景點」

政情
更新時間：08:46 2026-03-03 HKT
發佈時間：08:46 2026-03-03 HKT

全國兩會即將在北京召開，一眾港區全國人大代表、政協委員今日坐包機上京。正值元宵佳節，據瞭解中央港澳辦主任夏寶龍會延續往年做法，「看望」來京開會的人大政協，探班打氣之餘，預料亦會提出工作期望，各人更有機會一併參觀港澳辦的新辦公大樓。

港澳辦自2023年升格為中共中央直屬機構，去年12月底喬遷至北京市西城區前門西大街109號的新址。港澳辦日前邀請駐京媒體參觀，大樓設計融入港澳元素，大門圍欄等有「紫荊花」、「蓮花」圖案，樓內設有紫荊廳、蓮花廳兩個專廳，接待港澳來賓。

今年會期8天 三部重要草案將審議

據聞，一眾人大政協已獲通知，今日會與「港澳辦領導」見面，地址是新辦公室，預料會由夏寶龍親自接見，這亦是港澳代表委員首次參觀新大樓。 每年兩會，人大政協除了開會，也會趁空檔在北京拜會不同部委、官員，正好今年港澳辦有新辦公室，多人笑言希望參觀「新景點」。

去年兩會開幕前夕，夏寶龍分別看望了港區人大、政協，提醒他們除了做監察者，更要「落場」踢波，成為積極的「運動員」，當「局中人」一同為港澳貢獻力量，又提到希望有能者參選立法會。有關會面雖非兩會正式會議，但從中也可瞭解中央對港澳有何新期望和關注。

全國政協會議明日開幕，人大會議則遲一天，特首李家超今早亦會出發前往北京，準備列席人大開幕。新冠疫情以來，兩會會期壓縮，由以往約兩星期大減一半，會期約7天。據知今年會期多一天，政協會議在11日閉幕、人大在12日閉幕，未知是否與國家「十五五」規劃內容有關。有人大代表說，今年將審議《生態環境法典》、《民族團結進步促進法》、《國家發展規劃法》3部重要法律的草案，須詳細審議，預料耗時較長。

近年兩會，港區人大政協均會聯名提出建議和提案，例如2023年人大代表聯名建議出入境時取消「黑碼」健康申明卡，同年11月實施；前年兩會，政協常委唐英年牽頭建議放寬內地客在港消費免稅額，同年6月中央同意將5000元提高至1.2萬元。不過去年人大代表聯合建議內地推出「購房資金通」，便利兩地跨境購買物業，但議題涉及國家金融安全等複雜因素，至今未有下文。

今年人大政協在公開層面暫未有統一建議，有人大代表指，早前與特首舉行座談會交流意見，席間沒有突出的共識，基本上是各自提出關注；亦有人代說，一般是上京後才敲定聯合建議內容，目前仍在醞釀當中。

聶風

