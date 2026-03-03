兩會2026︱特首及人大政協今早出發往北京 李慧琼倡推動更多國債在港發行

行政長官李家超今日（3月3日）早上啟程前往北京，準備列席周四舉行的十四屆全國人大第四次會議開幕會。港區人大代表以及全國政協委員，今早亦陸續啟程。全國人大常委李慧琼指，今年帶了約10項建議準備提出，其中她認為國債在港發行，可以進一步常態化。

吳秋北：立法會將成立委員會對接「十五五」

李慧琼表示，期間鞏固及提升香港國際金融中心地位，特別希望推動更多國債在香港發行，希望國債發行可進一步常態化。「大家都見到現時地緣政治風險越來越緊張，香港要繼續扮演和做好離岸人民幣中心。過去股票市場暢旺，我們也需要更多債券市場支持，讓香港固定收益的債券市場可特別在現時或者更動蕩時，發揮更多來自世界不同地方資金的作用。」她期望，可透過債券市場吸引更多世界不同地方的資金來港投資。

另一人大代表、工聯會會長吳秋北指出，期待今次會議並通過「十五五」規劃綱要，立法會往後亦會成立對接「十五五」規劃的委員會，推進有關工作。他亦準備於今次會議期間提出多項建議，包括加強本港人工智能運算、加強便利兩地人員往返，以及優化高鐵站點等。

攝影：盧江球