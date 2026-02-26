Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

預算案2026︱「一換一」取消惹不滿 陳茂波稱新車具市場競爭力 發展北都不會「益晒深圳」

更新時間：09:19 2026-02-26 HKT
發佈時間：09:19 2026-02-26 HKT

財政司司長陳茂波昨（25日）公布新一年度財政預算案，今早（26日）出席電台聯播節目時表示，過去數年香港經歷疫情，但利得稅和薪俸稅等收入都相當穩定，於經濟處轉型期，雖個別行業會有壓力，但發展動能強勁，其他表現較好的行業可支持經濟，之後創科產業落戶將會更明顯。節目中，有多名聽眾質疑取消電動車「一換一」稅務優惠的做法。

財政預算案2026︱「一換一」取消被狙擊

陳茂波表示，本港經營帳目未來幾年都有盈餘，而資本帳目由於要加快北都發展，要搞好基建、引入企業，讓企業落戶後可以發展產業，之後就會有稅收。本港過往每年用於基建發展約900多億元，未來幾年由於北都發展，需要增至約1280億元。要做好北都發展，前期需要投入較多，要利用市場資源加速北都發展。

發展北都益晒深圳？ 陳茂波：錯喇！

對於有聽眾質疑投資北都經濟得益會是深圳。陳茂波回應指，這屬於誤解：「益晒深圳？錯喇！」他指過去香港的大學科研、商業化生產都在內地，得益的全是深圳及其他大灣區內地城市，可是發展北都後，企業都落戶香港，「稅收同就業都係我哋嘅」。

有聽眾則質疑科技園公司管理資產方面「拎晒做定期」，未必算是善用資源發展，未來如何確保政府於北都投入的起動資金可獲善用。陳茂波指，會要求北都多個園區公司指定績效指標（KPI），包括吸引企業和創造就業的數量等，他指引進這些前沿企業落戶，即時未必會見到很大的直接税收的收益，但他們群聚到上中下游公司和人才來港，這才是重要的經濟利益。至於科技園方面，他認為任何機構都需要一定的儲備，始終經濟周期有高有低。

另外，有聽眾期望政府可引入累進式子女免稅額，以減輕中產家庭養育多名子女的壓力。陳茂波表示，剛公布的財政預算案，在子女免稅額及供養父母免稅額上皆有提升，政府鼓勵生育，除了免稅額外亦有多方面支持，希望市民體諒香港經濟財政剛剛改善，各項稅務寬免措施長遠會令政府庫房收入減少，未來還要發債，財政總體要平衡兼顧各方，需要一步一步來，政府會在力所能及範圍內盡做。

至於電動私家車「一換一」首次登記稅寬減額安排在3月底屆滿後不再繼續，昨日開始不少人「趕一換一尾班車」。陳茂波重申，這個政策實施多年，多年來都有不同的稅務減免，電動車這幾年來款式及技術已進步很多，價錢亦具競爭力，在市場上新登記私家車，七成是電動私家車，即是每十輛就有七輛電動車，截至上年底整體電動車的數目是149000輛，佔所有車輛總數約一成六，政策已見成效，因此政府政策支持力度是時候收回，將資源投放在其他事上。

陳茂波又指，電動車是大勢所趨，政府2035年全面淘汰燃油車的決心很大，對2050年「雙碳」目標仍然有信心。

不過仍有聽眾對於「一刀切」取消優惠非常不滿，本身是的士司機的李先生指，做法令人欠缺意欲更換電動車，又質疑電動車價格相宜、有市場競爭力的說法：「平嗰啲車款完全唔得㗎，司長自己有無坐過？」陳茂波笑指：「頭先都解釋過，唔長氣啦！」他相信電動車是大勢所趨，設計上亦有不少創新。

▼▼財政預算案2026派糖重點懶人包▼▼

樓市政策調整要小心 免出現大幅波動或急升

於房屋政策方面，被問到為何不考慮放寬印花稅物業樓價上限至600萬或以下的物業。陳茂波表示，樓市的發展對各方面影響很大，新一份財政預算案對樓市的着墨不多，主要因為樓市正處於平穩健康發展狀態。去年財政預算案將物業印花稅的門檻放寬至400萬元或以下的物業，已即時令相關交投量升了很多，亦令部分物業的樓價升至近400萬元，因此作微調時要很小心，上次的調整對於一般家庭，已有針對性的幫助，不希望樓市因政策微調，而出現大幅的波動或者急升。

陳茂波強調，政府非常密切關注樓市發展，對未來10年土地供應、單位供應等數字都很掌握，政府的政策目標是希望住宅樓市平穩健康發展，除私人住宅外，公營房屋供應亦一直穩定地增加。

他又稱，資助出售房屋是一個重要房屋階梯，對社會上很多人都適合，所以未來在可能的範圍之內，都希望增加資助出售房屋的供應。

