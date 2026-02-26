財政預算案2026︱發展北都「益晒深圳」？ 陳茂波：錯喇！創科稅收、就業都屬於香港

財政司司長陳茂波昨（25日）公布新一年度財政預算案，今早（26日）出席電台聯播節目時表示，過去數年香港經歷疫情，但利得稅和薪俸稅等收入都相當穩定，於經濟處轉型期，雖個別行業會有壓力，但發展動能強勁，其他表現較好的行業可支持經濟，之後創科產業落戶將會更明顯。

財政預算案2026︱陳：利得稅、薪俸稅收入相當穩定

陳茂波表示，本港經營帳目未來幾年都有盈餘，而資本帳目由於要加快北都發展，要搞好基建、引入企業，讓企業落戶後可以發展產業，之後就會有稅收。本港過往每年用於基建發展約900多億元，未來幾年由於北都發展，需要增至約1280億元。要做好北都發展，前期需要投入較多，要利用市場資源加速北都發展。

相關新聞：

財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億

財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧

財政預算案2026︱「派糖」措施涉220億 比去年多1.8倍 為何不派消費券？ 陳茂波：非合適時間推

大棋盤︱調撥外匯基金破格 10年財案見「派糖哲學」變化

陳茂波：創科發展過去「益」內地多 北都發展後香港可得益

對於有聽眾質疑投資北都經濟得益會是深圳。陳茂波回應指，這屬於誤解：「益晒深圳？錯喇！」他指過去香港的大學科研、商業化生產都在內地，得益的全是深圳及其他大灣區內地城市，可是發展北都後，企業都落戶香港，「稅收同就業都係我哋嘅」。

有聽眾則質疑科技園公司管理資產方面「拎晒做定期」，未能善用資源發展，未來如何確保政府於北都投入的起動資金可獲善用。陳茂波指，會要求北都多個園區公司指定績效指標（KPI），包括吸引企業和創造就業的數量等，他指引進這些前沿企業落戶，即時未必會見到很大的直接税收的收益，但他們群聚到上中下游公司和人才來港，這才是重要的經濟利益。至於科技園方面，他認為任何機構都需要一定的儲備，始終經濟周期有高有低。

另外，有聽眾期望政府可引入累進式子女免稅額，以減輕中產家庭養育多名子女的壓力。陳茂波表示，剛公布的財政預算案，在子女免稅額及供養父母免稅額上皆有提升，政府鼓勵生育，除了免稅額外亦有多方面支持，希望市民體諒香港經濟財政剛剛改善，各項稅務寬免措施長遠會令政府庫房收入減少，未來還要發債，財政總體要平衡兼顧各方，需要一步一步來，政府會在力所能及範圍內盡做。

一換一│電動車款多價格具競爭 是時候收回政策

至於電動私家車「一換一」首次登記稅寬減額安排在3月底屆滿後不再繼續，昨日開始不少人「趕一換一尾班車」。陳茂波重申，這個政策實施多年，多年來都有不同的稅務減免，電動車這幾年來款式及技術已進步很多，價錢亦具競爭力，在市場上新車登記私家車，七成是電動私家車，即是每十輛就有七輛電動車，截至上年底整體電動車的數目是149000輛，佔所有車輛總數約一成六，政策已見成效，因此政府政策支持力度是時候收回，將資源投放在其他事上。

陳茂波又指，電動車是大勢所趨，政府2035年全面淘汰燃油車的決心好大，對2050年「雙碳」目標仍然有信心。

